Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з рф та Білорусі

Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з рф та Білорусі
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з рф та Білорусі.

Про це пише LB.ua з посиланням на пресслужбу президента.

“Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Вважаю Закон правильним”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Зокрема, документ забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що ухвалення даного закону може ускладнити переговори про вступ до ЄС.

Депутати Верховної Ради підтримали закон 2309-ІХ ще в червні 2022 року, але оскільки президент так і не підписав його, у соціальних мережах письменники, видавці та інші користувачі влаштували флешмоб з хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон.

Серед учасників флешмобу Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова.

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Теги: Зеленський, закон, книжки, рф, Білорусь
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