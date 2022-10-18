«Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації», – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції.



Про це він



"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.



На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - йдеться в повідомленні.



Зеленський зазначив, що Україна передає всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі.



"Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - наголосив президент.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив, що, за даними розвідки, росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції.Про це він повідомив сьогодні, 22 червня, під час екстреного відеозвернення."Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - йдеться в повідомленні.Зеленський зазначив, що Україна передає всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі."Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - наголосив президент.Нагадаємо, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС

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