У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу, призовий фонд – дві тисячі євро





Про це



Генконсульство Республіки Польщі в Луцьку у співпраці з Луцькою міською радою запрошують взяти участь у конкурсі на кращу ідею облаштування скверу ім. Генерала Андерса, розташованого на вулиці Ковельській.



Основні завдання конкурсу:



- запропонувати ідею облаштування площі з урахуванням її розташування в історичній частині міста;

- запропонувати ідею популяризації польсько-української історичної спадщини за допомогою композиційних або художніх засобів;

- запропонувати ідею вшанування особи генерала Владислава Андерса.



Призовий фонд конкурсу становить дві тисячі євро у гривневому еквіваленті.



І місце – грошова винагорода у розмірі 1000 євро у гривневому еквіваленті;

ІІ місце – грошова винагорода у розмірі 600 євро у гривневому еквіваленті;

ІІІ місце – грошова винагорода у розмірі 400 євро в гривневому еквіваленті.



До участі в конкурсі запрошуються учасники віком до 25 років.



Всі матеріали, що стосуються участі у конкурсі, знаходяться за посиланням:



Проєкти можна надсилати з 19 червня до 21 липня 2023 року на електронну адресу:



За додатковою інформацією звертайтеся:



телефони: (0332) 777 864, 777 867.

адреса електронної пошти:

вулиця Лесі Українки, 35, кімната 20, Луцьк, 43025.



Роботи, надіслані на адресу Консульства, не приймаються.

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