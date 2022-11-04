У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу, призовий фонд – дві тисячі євро

У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу, призовий фонд – дві тисячі євро
У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу ім. Генерала Андерса, розташованого на вулиці Ковельській. Призовий фонд конкурсу становить дві тисячі євро.

Про це повідомили на сторінці Генерального консульства Республіки Польщі в Луцьку.

Генконсульство Республіки Польщі в Луцьку у співпраці з Луцькою міською радою запрошують взяти участь у конкурсі на кращу ідею облаштування скверу ім. Генерала Андерса, розташованого на вулиці Ковельській.

Основні завдання конкурсу:

- запропонувати ідею облаштування площі з урахуванням її розташування в історичній частині міста;
- запропонувати ідею популяризації польсько-української історичної спадщини за допомогою композиційних або художніх засобів;
- запропонувати ідею вшанування особи генерала Владислава Андерса.

Призовий фонд конкурсу становить дві тисячі євро у гривневому еквіваленті.

І місце – грошова винагорода у розмірі 1000 євро у гривневому еквіваленті;
ІІ місце – грошова винагорода у розмірі 600 євро у гривневому еквіваленті;
ІІІ місце – грошова винагорода у розмірі 400 євро в гривневому еквіваленті.

До участі в конкурсі запрошуються учасники віком до 25 років.

Всі матеріали, що стосуються участі у конкурсі, знаходяться за посиланням: https://bit.ly/42FbpIN.

Проєкти можна надсилати з 19 червня до 21 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected]

За додатковою інформацією звертайтеся:

телефони: (0332) 777 864, 777 867.
адреса електронної пошти: [email protected]
вулиця Лесі Українки, 35, кімната 20, Луцьк, 43025.

Роботи, надіслані на адресу Консульства, не приймаються.

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Теги: конкурс, Луцьк
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