Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО

Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО
Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якою їхні інженери роблять на передовій справжні дива.

Відповідну світлину з підписом до неї оприлюднили у 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

"Ух, яка машина величезна! Наші інженери дають їй раду і роблять на передовій за її допомогою дива! За ними зручно, надійно і безпечно Шлях до перемоги прокладається важкою працею, тоннами грунту і багна, пекучим сонцем і втомленими посмішками. Князівські воїни-інженери долають ворога і, попри будь-які складнощі, йдуть уперед!", - йдеться в дописі військових.

Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО


Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО


Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, війна, Росія, Україна
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