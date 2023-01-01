Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якої роблять справжні дива на передовій. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Воїни волинської бригади показали машину, за допомогою якою їхні інженери роблять на передовій справжні дива.
Відповідну світлину з підписом до неї оприлюднили у 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Ух, яка машина величезна! Наші інженери дають їй раду і роблять на передовій за її допомогою дива! За ними зручно, надійно і безпечно Шлях до перемоги прокладається важкою працею, тоннами грунту і багна, пекучим сонцем і втомленими посмішками. Князівські воїни-інженери долають ворога і, попри будь-які складнощі, йдуть уперед!", - йдеться в дописі військових.
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Відповідну світлину з підписом до неї оприлюднили у 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Ух, яка машина величезна! Наші інженери дають їй раду і роблять на передовій за її допомогою дива! За ними зручно, надійно і безпечно Шлях до перемоги прокладається важкою працею, тоннами грунту і багна, пекучим сонцем і втомленими посмішками. Князівські воїни-інженери долають ворога і, попри будь-які складнощі, йдуть уперед!", - йдеться в дописі військових.
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