Печуть пампухи та облаштовують укриття: як готуються до туристичного сезону на Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У Шацькій громаді триває підготовка до початку туристичного сезону. Підприємці вже продають на пляжі пампухи, а місцева влада облаштовує додаткові укриття.
Про це розповів Суспільному шацький селищний голова Сергій Карпук.
Зі слів Сергія Карпука, минулого року, попри воєнний стан в Україні та близькість до кордону з Білоруссю, на озеро Світязь приїхало орієнтовно 60 тисяч туристів, бюджет громади за літній період недоотримав орієнтовно два-три мільйони гривень.
Як готуються у Шацькій громаді приймати туристів
Туристичний сезон на Шацьких озерах стартує наприкінці червня.
Для безпеки туристів в громаді облаштовують додаткові укриття. На ці потреби з місцевого бюджету у 2023-тьому виділили шість мільйонів 700 тисяч гривень, – каже селищний голова Сергій Карпук. З його слів, з 11-ти наявних в громаді сховищ, вісім обладнали уже за час повномасштабного вторгнення.
Нове укриття у травні цього року облаштували у Шацькій лікарні, де за чотири місяці, – каже директорка медзакладу Світлана Крецу, – капітально відремонтували підвал. Тепер тут можуть розмістити до 400 людей.
На пляжі біля озера Світязь вже є туристи
На березі Світязя можна побачити уже понад два десятки відпочивальників, – розповідає 14-тирічний Максим. Хлопець пропонує туристам пампухи, які пече його тітка. Каже: відпочивають переважно мами з дітьми.
Перші відпочивальники на озеро Світязь приїхали на початку червня, — каже продавчиня місцевого ринку Надія.
35-річна Юлія – родом з Харкова, з вересня минулого року живе у Києві. На озеро Світязь, каже, з 8-мирічним сином Михайлом приїхала вперше. Говорить: хоче відпочити та зустрітися з чоловіком, який зараз служить на Волині.
Ще одна туристка Ірина з сином і донькою теж вперше на Світязі. Каже: приїхала з Львівщини оздоровити дітей, бо вони часто хворіють.
Туристів на Шацьких озерах готові приймати, – каже селищний голова Сергій Карпук, – а от скільки саме людей приїде відпочивати спрогнозувати важко.
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