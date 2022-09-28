У поліції продовжують реєструвати шахрайства, жертвами яких стали волиняни. Так, 50-річна мешканка Горохівщини переказала шахраям 3 тисячі гривень, думаючи, що відправляє гроші своїй знайомій.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.У поліції уже розповідали, як люди ведуться на отримання фейкової грошової допомоги та як довіряють псевдоспівробітникам банків. Далі мова піде про ще один спосіб виманити людські гроші – це створення підставних профілів у соціальних мережах або злом наявних та випрошування коштів від імені нібито реальних осіб. Таких шахрайств з початку року в поліції Волині зареєстровано вже більше 110 випадків, сума збитків – понад 400 тисяч гривень.Злом персональних сторінок користувачів популярних мереж Facebook, Instagram та інших – непоодинокі випадки. Зламавши сторінку, зловмисники можуть просити гроші у позику від імені власника сторінки, а також розміщувати на ній потрібну їм інформацію.Потерпілою від такого виду шахрайства стала 50-річна мешканка Горохівщини. У додатку Messenger їй надійшло повідомлення від хорошої знайомої з проханням позичити 3 тисячі гривень. Жінка, не роздумуючи, одразу перекинула вказану суму зі своєї картки на вказану в повідомленні. Наступного дня вона зустріла свою товаришку і з прикрістю дізналась, що їй гроші не були потрібні, а її обліковий запис зламали шахраї.Потерпіла могла б зберегти свої заощадження, аби перед тим, як надсилати гроші, уточнила в подруги по телефону чи при зустрічі, чи справді їй потрібна допомога. Оскільки громадянка не перевірила інформацію – втратила 3 тисячі гривень.Пoліцейські рaдять зaвжди перевіряти інфoрмaцію, яку oтримуєте, тa у жoднoму рaзі не перерaхoвувaти грoші нa невідoмі вaм рaхунки. «Зв’яжіться oсoбистo з людинoю, якa вaм нaписaлa. Кoли ж не вдaлoся дo неї дoтелефoнувaтися, дзвoніть дo її рoдичів, спільних друзів, aби з’ясувaти ситуaцію. Варто і пoдбaти прo нaдійний зaхист свoїх oблікoвих зaписів у месенджерaх тa сoціaльних мережaх. Викoристoвуйте склaдні пaрoлі, не зaхoдьте дo aкaунтів з чужих пристрoїв тa не перехoдьте зa невідoмими пoсилaннями», - радить поліцейськийТакож у поліції рекомендують не пересилати приватні фото або копії документів, адже у разі зламу акаунту ці дані опиняться у зловмисників; крім того, у соцмережах можна налаштувати сервіс обмеження видимості інформації, яка публікується, наприклад, щоб її могли бачити лише друзі, яких ви точно знаєте.Якщо вам стало відомо про те, що ваш акаунт зламали, попередьте про це друзів та знайомих, аби уберегти їх від можливої втрати коштів.