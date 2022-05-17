Вручили медаль «За поранення» священнику з Луцька, який змінив рясу на військову форму

Макарію з Луцька (в миру – Олег Дядюсь) вручили медаль «За поранення».



Про це священник і воїн із псевдо Монах написав на своїй сторінці у фейсбуці, - пише



«Радість? Не знаю. Але відчуття приємності є. Думаю, справжня радість, коли сказали, що війна завершилась і ми перемогли, скоро до дому. Це була би велика радість, але ворог ніяк не хоче зробити жест доброї волі, і наші хлопці і дівчата всіма своїми силами, своєю кров'ю і життям наближають цю радість. І відправляють без їхньої волі за русским кораблем. І ми всі обов'язково будемо мати цю справжню насолоду цієї радості!!! Бути миру, добру та перемозі!», - йдеться у дописі.



Лучанин отець Макарій з 2017 року був настоятелем храму святителя Миколая Чудотворця у Волновасі, на будівництво якого збирала гроші вся Волинь. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення, прийшов у територіальну оборону. Там не знайшлося капеланської роботи, тож довелося взяти до рук зброю, щоб обороняти місто.



Нагадаємо, «





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Отцюз Луцька (в миру –) вручили медаль «За поранення».Про це священник і воїн із псевдонаписав на своїй сторінці у фейсбуці, - пише ВСН «Радість? Не знаю. Але відчуття приємності є. Думаю, справжня радість, коли сказали, що війна завершилась і ми перемогли, скоро до дому. Це була би велика радість, але ворог ніяк не хоче зробити жест доброї волі, і наші хлопці і дівчата всіма своїми силами, своєю кров'ю і життям наближають цю радість. І відправляють без їхньої волі за русским кораблем. І ми всі обов'язково будемо мати цю справжню насолоду цієї радості!!! Бути миру, добру та перемозі!», - йдеться у дописі.Лучанин отець Макарій з 2017 року був настоятелем храму святителя Миколая Чудотворця у Волновасі, на будівництво якого збирала гроші вся Волинь. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення, прийшов у територіальну оборону. Там не знайшлося капеланської роботи, тож довелося взяти до рук зброю, щоб обороняти місто.Нагадаємо, « Усі бачили: справді Господь робить багато чуд », - ієромонах Макарій про війну.

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