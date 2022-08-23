На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО

На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Відтепер бібліотеку в Ковелі прикрашає український орнамент – яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах.

Про це повідомляють у КЗ «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної громади.

До створення розпису причетний художник арт-об’єктів Олег Годунов.

Мурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.

"Яскравий контраст стінопису дарує перехожим такі ж яскраві емоції, любов до українського та України, віру у Перемогу над ворогами! Помилуватися муралом і сфотографуватися на його фоні можна вже зараз. Дізнайся, що означають кольори української вишивки та орнаменту: білий - означає невинність, непорочність, чистоту. Береже від нещастя та дурного погляду. Червоний - найбільш поширений колір українського орнаменту, наші предки говорили: "ця фарба наповнює позитивну життєву енергію". Червоний - символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, радості. Чорний - оскільки земля - ​​головна годувальниця наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорний колір обіцяє власнику багатство та добробут", - йдеться у повідомленні.

На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО


На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО


На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО


На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бібліотека, вишиванка, Ковель, мурал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі розбився російський військовий вертоліт
Сьогодні, 15:10
«Щонайменше 42 місця утримання»: де і в яких умовах перебувають українські військовополонені
Сьогодні, 14:57
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
Вручили медаль «За поранення» священнику з Луцька, який змінив рясу на військову форму
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля
19 травень, 10:15
Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
23 серпень, 2022, 14:13
Бібліотекам Ковельської громади подарували спеціальний тираж книг Бібліотекам Ковельської громади подарували спеціальний тираж книг
30 вересень, 2021, 18:14
У Ковелі пам'ятник Шевченку одягнули у мега-вишиванку. ФОТО У Ковелі пам'ятник Шевченку одягнули у мега-вишиванку. ФОТО
23 серпень, 2019, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі розбився російський військовий вертоліт
Сьогодні, 15:10
 0
«Щонайменше 42 місця утримання»: де і в яких умовах перебувають українські військовополонені
Сьогодні, 14:57
 0
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
 0
Вручили медаль «За поранення» священнику з Луцька, який змінив рясу на військову форму
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8