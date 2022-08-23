На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Відтепер бібліотеку в Ковелі прикрашає український орнамент – яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах.
Про це повідомляють у КЗ «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної громади.
До створення розпису причетний художник арт-об’єктів Олег Годунов.
Мурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.
"Яскравий контраст стінопису дарує перехожим такі ж яскраві емоції, любов до українського та України, віру у Перемогу над ворогами! Помилуватися муралом і сфотографуватися на його фоні можна вже зараз. Дізнайся, що означають кольори української вишивки та орнаменту: білий - означає невинність, непорочність, чистоту. Береже від нещастя та дурного погляду. Червоний - найбільш поширений колір українського орнаменту, наші предки говорили: "ця фарба наповнює позитивну життєву енергію". Червоний - символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, радості. Чорний - оскільки земля - головна годувальниця наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорний колір обіцяє власнику багатство та добробут", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у КЗ «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної громади.
До створення розпису причетний художник арт-об’єктів Олег Годунов.
Мурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.
"Яскравий контраст стінопису дарує перехожим такі ж яскраві емоції, любов до українського та України, віру у Перемогу над ворогами! Помилуватися муралом і сфотографуватися на його фоні можна вже зараз. Дізнайся, що означають кольори української вишивки та орнаменту: білий - означає невинність, непорочність, чистоту. Береже від нещастя та дурного погляду. Червоний - найбільш поширений колір українського орнаменту, наші предки говорили: "ця фарба наповнює позитивну життєву енергію". Червоний - символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, радості. Чорний - оскільки земля - головна годувальниця наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорний колір обіцяє власнику багатство та добробут", - йдеться у повідомленні.
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