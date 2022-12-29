У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО

У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у дворі багатоповерхівки не розминулися два автомобілі.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Учора, 21 червня, близько 17:00 год патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку.

Правоохоронці з’ясували, що водії Volkswagen та Citroen, керуючи власними автомобілями, не впевнилися в безпечності свого маневру та зіткнулися один з одним.

Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження, керманичі не постраждали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Щонайменше 42 місця утримання»: де і в яких умовах перебувають українські військовополонені
Сьогодні, 14:57
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
Вручили медаль «За поранення» священнику з Луцька, який змінив рясу на військову форму
Сьогодні, 13:50
У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
31 травень, 11:30
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП
29 грудень, 2022, 18:35
У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі
26 липень, 2022, 16:50
У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО
24 грудень, 2021, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі розбився російський військовий вертоліт
Сьогодні, 15:10
 0
«Щонайменше 42 місця утримання»: де і в яких умовах перебувають українські військовополонені
Сьогодні, 14:57
 0
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
 0
Вручили медаль «За поранення» священнику з Луцька, який змінив рясу на військову форму
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8