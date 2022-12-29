У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у дворі багатоповерхівки не розминулися два автомобілі.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Учора, 21 червня, близько 17:00 год патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку.Правоохоронці з’ясували, що водії Volkswagen та Citroen, керуючи власними автомобілями, не впевнилися в безпечності свого маневру та зіткнулися один з одним.Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження, керманичі не постраждали.