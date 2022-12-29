У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у дворі багатоповерхівки не розминулися два автомобілі.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Учора, 21 червня, близько 17:00 год патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку.
Правоохоронці з’ясували, що водії Volkswagen та Citroen, керуючи власними автомобілями, не впевнилися в безпечності свого маневру та зіткнулися один з одним.
Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження, керманичі не постраждали.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Учора, 21 червня, близько 17:00 год патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку.
Правоохоронці з’ясували, що водії Volkswagen та Citroen, керуючи власними автомобілями, не впевнилися в безпечності свого маневру та зіткнулися один з одним.
Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження, керманичі не постраждали.
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