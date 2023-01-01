У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента про підготовку окупантами вибуху на ЗАЕС. У Кремлі, як зазвичай, назвали усе "брехнею".



Про це повідомило прокремлівське видання "РИА Новости".



"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили – все, що хотіли бачити", - сказав Пєсков.



За його словами, в росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова: "Наш діалог із міжнародним агентством триває".



Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія, ймовірно,

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