У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента про підготовку окупантами вибуху на ЗАЕС. У Кремлі, як зазвичай, назвали усе "брехнею".

Про це повідомило прокремлівське видання "РИА Новости".

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили – все, що хотіли бачити", - сказав Пєсков.

За його словами, в росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова: "Наш діалог із міжнародним агентством триває".

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

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Теги: Кремль, ЗАЕС, загроза вибуху
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