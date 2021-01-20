Рятувальники дістали з-під завалів 16-поверхівки в Києві ще одне тіло
Сьогодні, 13:00
Роботи з розбирання завалів 16-поверхового будинку в Дніпровському районі столиці тривають. З-під уламків дістали ще одне тіло. Це третя загибла від вибуху людина, тіло якої знайшли рятувальники.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки», – йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Як повідомлялося, у Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, у результаті вибуху у Дніпровському районі Києва 2 людини загинули і зруйновані 6 квартир.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки», – йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Як повідомлялося, у Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, у результаті вибуху у Дніпровському районі Києва 2 людини загинули і зруйновані 6 квартир.
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