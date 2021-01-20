Рятувальники дістали з-під завалів 16-поверхівки в Києві ще одне тіло





Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки», – йдеться в повідомленні.



Пошуково-рятувальна операція триває.



Як повідомлялося, у Києві

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