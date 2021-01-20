Вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають

У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, у результаті вибуху у Дніпровському районі Києва 2 людини загинули і зруйновані 6 квартир.Про це повідомив мер Києва"Дніпровський район Києва. Після 3 ночі стався вибух. Ми бачимо будинок (пошкоджений − ред.). 6 квартир зруйновано. Попередньо, дві людини загинули, 2 людей звернулись до медиків, їм надана допомога", - зазначив він.Мер додав, що наразі тривають роботи з розчищення завалів.У постраждалій багатоповерхівці загалом налічується 126 квартир. Наразі, за словами Кличка, експерти перевіряють, чи приданий будинок до подальшої експлуатації чи пошкоджені несучі конструкції чи ні."Трохи пізніше ми зможемо говорити і про при чини вибуху − це може бути газ, може бути вибухівка − чекаємо на експертну оцінку", − сказав Кличко.Він додав, що людей у біді не залишать і усім постраждалим нададуть тимчасове житло.