Вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають

Вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають
У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, у результаті вибуху у Дніпровському районі Києва 2 людини загинули і зруйновані 6 квартир.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Дніпровський район Києва. Після 3 ночі стався вибух. Ми бачимо будинок (пошкоджений − ред.). 6 квартир зруйновано. Попередньо, дві людини загинули, 2 людей звернулись до медиків, їм надана допомога", - зазначив він.

Мер додав, що наразі тривають роботи з розчищення завалів.

У постраждалій багатоповерхівці загалом налічується 126 квартир. Наразі, за словами Кличка, експерти перевіряють, чи приданий будинок до подальшої експлуатації чи пошкоджені несучі конструкції чи ні.

"Трохи пізніше ми зможемо говорити і про при чини вибуху − це може бути газ, може бути вибухівка − чекаємо на експертну оцінку", − сказав Кличко.

Він додав, що людей у біді не залишать і усім постраждалим нададуть тимчасове житло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, вибух, 16-поверхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 08:58
Сили оборони уразили 3 пункти управління ворога, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають
Сьогодні, 08:40
«Перемога сама по собі не станеться», – лучанин Олександр Положинський звернувся до цивільних українців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Велика Британія підтримає спрощений вступ України до НАТО, – ЗМІ
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко
09 лютий, 21:00
Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі
20 січень, 2021, 22:43
Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан
25 грудень, 2020, 22:45
У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
17 вересень, 2020, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 22 червня
Сьогодні, 09:05
 0
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 08:58
 0
Сили оборони уразили 3 пункти управління ворога, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
 0
Вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають
Сьогодні, 08:40
 0
Медіа
відео
1/8