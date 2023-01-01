«Перемога сама по собі не станеться», – лучанин Олександр Положинський звернувся до цивільних українців. ВІДЕО

Лідер гурту «Тартак», солдат 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України лучанинрозповів, як змінилося його життя після вступу до лав ЗСУ.Про це пише Укрінформ.Як відомо, співак підписав контракт зі Збройними Силами України ще до повномасштабного вторгнення. Олександр стверджує – в нього давно було відчуття, що йому доведеться переживати справді велику глобальну війну.«І це було пов'язано в тім числі й з тим, що, ну, я багато цікавився історією, розумів... знав, що це буде війна з Росією. Не може Росія отак ось просто дати можливість Україні жити, розвиватись як незалежній державі... Я багато прочитав історичних, науково-популярних книжок, розумів, що це все не відбудеться так просто, лише гібридною війною. Рано чи пізно вони це зроблять. У мене було оце відчуття, що ось воно наближається, це вже було написано неоновими літерами на кожному перехресті. Я розумів, що треба щось робити», - пояснив співак.Тоді він вирішив піти в тероборону, оскільки вважав, що для повноцінного контракту зі Збройними Силами України – він вже занадто старий і недостатньо підготовлений.«Ну, єдине, правду кажучи, я не думав, що москалі полізуть уже прямо в лютому. З моєї точки зору, з моєї логічної позиції, здавалося, ну, який лютий? Лютий – це ж останній місяць зими, вже ось-ось почнеться весна, усе розкваситься, важко буде воювати, оборонятися ще більш-менш нормально, а нападати – взагалі… Вважав кінець весни, початок літа більш імовірним часом. Гадав, у мене є кілька місяців, щоб підготуватися, пройти якусь підготовку, злагодження, чогось навчитися, щось зрозуміти», - пригадує лучанин.За словами Олександра Положинського, основними проблемами, з якими він зіштовхнувся в Збройних Силах України, – це недостатній рівень фізичної та недостатній рівень теоретичної підготовки. Тож якби була можливість відкотити все назад, він почав би більш активно приділяти увагу цим двом аспектам.«Тому я зараз раджу це робити всім, хто ще досі не в Збройних Силах України. Рано чи пізно може таке статися, що вам доведеться стати частиною Збройних Сил України. Тому раджу завчасно подбати про свою фізичну форму і хоча б мінімальну теоретичну підготовку, а ще краще – пройти якісь хороші курси. Зараз є дуже багато класних курсів від класних інструкторів, не тих, які вже стали мемами, а від авторитетних фахівців. От я би радив ці курси проходити», - пояснює відомий військовослужбовець.За його плечами – курс навчання в Латвії, де він опанував спеціальність командир відділення легкої піхоти.Цивільним Олександр Положинський радить не розслаблятися і бути на поготові захищати Україну.«Війна сама по собі не закінчиться. Її можемо закінчити тільки ми, і ми її можемо закінчити не переговорами, не проханнями про мир, не закликами до миру, а тільки перемогою, перемогою однозначною й остаточною, незаперечною. Тільки перемога може бути фактором миру. І якщо ми хочемо миру, – маємо прагнути перемоги, а ця перемога сама по собі не станеться. Збройні Сили України без підтримки народу, без активного резерву не здатні отримати цю перемогу», - зазначив Олександр.