Положинський показав наслідки ворожої атаки: згоріли всі речі

Сашко Положинський розповів про наслідки ворожої атаки на фронті: згоріла техніка, воїни вижили.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав", - написав Положинський.



За його словами, згорів автомобіль з речима. В нього та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Пстраждала також техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил.



"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав він.



Реквізити для допомоги підрозділу:



Приват: 5168742230647491



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музикант з Луцькарозповів про наслідки ворожої атаки на фронті: згоріла техніка, воїни вижили.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук "Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав", - написав Положинський.За його словами, згорів автомобіль з речима. В нього та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Пстраждала також техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил."На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав він.Реквізити для допомоги підрозділу:Приват: 5168742230647491PayPal: [email protected]

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