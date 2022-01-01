Положинський показав наслідки ворожої атаки: згоріли всі речі

Положинський показав наслідки ворожої атаки: згоріли всі речі
Музикант з Луцька Сашко Положинський розповів про наслідки ворожої атаки на фронті: згоріла техніка, воїни вижили.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав", - написав Положинський.

За його словами, згорів автомобіль з речима. В нього та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Пстраждала також техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил.

"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав він.

Реквізити для допомоги підрозділу:

Приват: 5168742230647491

PayPal: [email protected]

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Теги: Положинський, ворожа атака, війна
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