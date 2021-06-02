Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО

Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
У Луцьку відбувся благодійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА "Разом до перемоги" на підтримку захисників України. Під час змагань спортсмени збирали гроші для потреб військових.

Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного клубу "Воїн".

Участь у змаганнях взяли більше сотні спортсменів з Одеської, Київської, Чернівецької, Львівської, та Волинської областей.

Під час турніру зібрали 24 060 гривень. Ці кошти передали на потреби ДУК "ВОВКИ" Правий сектор" та на 14 ОМБр м. Володимир.

Також від Спортивного Клубу "Воїн" на 14 ОМБр передали позашляховик для військових потреб у зоні бойових дій.
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО


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Теги: гроші, турнір, благодійність, Луцьк, ММА
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