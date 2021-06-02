Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО





Про це



Участь у змаганнях взяли більше сотні спортсменів з Одеської, Київської, Чернівецької, Львівської, та Волинської областей.



Під час турніру зібрали 24 060 гривень. Ці кошти передали на потреби ДУК "ВОВКИ" Правий сектор" та на 14 ОМБр м. Володимир.



Також від Спортивного Клубу "Воїн" на 14 ОМБр передали позашляховик для військових потреб у зоні бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся благодійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА "Разом до перемоги" на підтримку захисників України. Під час змагань спортсмени збирали гроші для потреб військових.Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного клубу "Воїн".Участь у змаганнях взяли більше сотні спортсменів з Одеської, Київської, Чернівецької, Львівської, та Волинської областей.Під час турніру зібрали 24 060 гривень. Ці кошти передали на потреби ДУК "ВОВКИ" Правий сектор" та на 14 ОМБр м. Володимир.Також від Спортивного Клубу "Воїн" на 14 ОМБр передали позашляховик для військових потреб у зоні бойових дій.

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