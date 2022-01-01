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У Рубіжному в боях за одну вулицю полягло 70% роти окупантів, – перехоплена розмова СБУ

У Рубіжному в боях за одну вулицю полягло 70% роти окупантів, – перехоплена розмова СБУ
Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України.

Про це розповідає полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав «народної міліції ЛНР».

Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць.

Це при тому, що східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

«Улицу ленина (зараз Володимирська – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4», – зізнається полонений. Просувалися з такими боями і втратами, що «за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70».

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного «підкріплену» таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.
Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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