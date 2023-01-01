Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 4254 (+10) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,

• артилерійських систем – 4996 (+19) од,

• РСЗВ – 709 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 312 (+1) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,

• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,

• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,• танків ‒ 4254 (+10) од,• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,• артилерійських систем – 4996 (+19) од,• РСЗВ – 709 (+0) од,• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 312 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.

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