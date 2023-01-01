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Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу

Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4254 (+10) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
• артилерійських систем – 4996 (+19) од,
• РСЗВ – 709 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 312 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.

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Теги: втрати ворога, Генштаб
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