Курс валют у Луцьку 8 серпня
Сьогодні, 09:11
8 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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