Помер колишній викладач луцького вишу
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Відійшов у вічність кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри здоров'я і фізичної культури факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Едуард Навроцький.
Про це повідомили на офіційній сторінці вишу у фейсбуці.
«Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, професорсько-викладацький склад, студенти висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!
Пам’ять про Едуарда Миколайовича завжди буде в наших серцях. Сумуємо разом із рідними», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім, хто знав, любив та поважав Едуарда Миколайовича. Світла пам'ять!
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Про це повідомили на офіційній сторінці вишу у фейсбуці.
«Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, професорсько-викладацький склад, студенти висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!
Пам’ять про Едуарда Миколайовича завжди буде в наших серцях. Сумуємо разом із рідними», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім, хто знав, любив та поважав Едуарда Миколайовича. Світла пам'ять!
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