Помер колишній викладач луцького вишу

Відійшов у вічність кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри здоров'я і фізичної культури факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили на офіційній сторінці вишу у фейсбуці.«Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, професорсько-викладацький склад, студенти висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!Пам’ять про Едуарда Миколайовича завжди буде в наших серцях. Сумуємо разом із рідними», – йдеться у повідомленні.