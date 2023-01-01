Знайшли чоловіка з Волині, який поїхав автівкою від матері і зник

Знайшли чоловіка з Волині, який поїхав автівкою від матері і зник
Поліцейські розшукали зниклого 63-річного жителя Луцького району, Валерія Жуковського, мешканця села Мар’янівка, який зник тиждень тому.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, про зникнення чоловіка повідомила його матір. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda.

Учора, 7 серпня, у поліції повідомили про його розшук публічно. Після розголосу чоловіка вдалося знайти. Його життю та здоров'ю, на щастя, нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, Валерій Жуковський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чекаю «залізні ноги», щоб вернутися у стрій», – стрілець із Луцька Тарас Сасовський
Сьогодні, 10:56
Чотирьом мешканкам Донеччини загрожує довічне ув'язнення, які працювала на фсб та «вагнерівців», – СБУ
Сьогодні, 10:43
Знайшли чоловіка з Волині, який поїхав автівкою від матері і зник
Сьогодні, 10:17
Українська авіакомпанія запропонувала відновити польоти з Ужгорода
Сьогодні, 09:50
Помер колишній викладач луцького вишу
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
На Волині зникла безвісти 60-річна жінка На Волині зникла безвісти 60-річна жінка
Сьогодні, 11:15
На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
07 серпень, 12:55
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО
07 серпень, 11:12
Знайшли 18-річну дівчину, яка зникла на Волині Знайшли 18-річну дівчину, яка зникла на Волині
04 серпень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині зникла безвісти 60-річна жінка
Сьогодні, 11:15
 0
ДБР вже розслідує понад 110 справ щодо зловживань воєнкомів
Сьогодні, 11:10
 0
«Чекаю «залізні ноги», щоб вернутися у стрій», – стрілець із Луцька Тарас Сасовський
Сьогодні, 10:56
 0
Чотирьом мешканкам Донеччини загрожує довічне ув'язнення, які працювала на фсб та «вагнерівців», – СБУ
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8