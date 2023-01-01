Знайшли чоловіка з Волині, який поїхав автівкою від матері і зник

Поліцейські розшукали зниклого 63-річного жителя Луцького району,, мешканця села Мар’янівка, який зник тиждень тому.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, про. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda.Учора, 7 серпня, у поліції повідомили про його розшук публічно. Після розголосу чоловіка вдалося знайти. Його життю та здоров'ю, на щастя, нічого не загрожує.