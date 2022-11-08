На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Поліцейські розшукують зниклого 63-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Жуковського Валерія Миколайовича, 07.10.1959 року народження, мешканця села Мар’янівка.
Про зникнення чоловіка повідомила його матір. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda.
"Якщо вам відомо, де може перебувати зниклий, просимо повідомити про це за номерами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Жуковського Валерія Миколайовича, 07.10.1959 року народження, мешканця села Мар’янівка.
Про зникнення чоловіка повідомила його матір. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda.
"Якщо вам відомо, де може перебувати зниклий, просимо повідомити про це за номерами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.
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