На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО
Поліцейські розшукують зниклого 63-річного жителя Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Жуковського Валерія Миколайовича, 07.10.1959 року народження, мешканця села Мар’янівка.

Про зникнення чоловіка повідомила його матір. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda.

"Якщо вам відомо, де може перебувати зниклий, просимо повідомити про це за номерами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: Волинянин, зник безвісти, розшук
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