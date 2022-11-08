На Волині зник безвісти 63-річний чоловік. ФОТО

Поліцейські розшукують зниклого 63-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 07.10.1959 року народження, мешканця села Мар’янівка.Про зникнення чоловіка повідомила його матір. 1 серпня, після зустрічі з нею, волинянин поїхав додому, однак там не з’явився, його мобільний телефон і нині вимкнений. Чоловік був на автівці Skoda."Якщо вам відомо, де може перебувати зниклий, просимо повідомити про це за номерами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.