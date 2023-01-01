Як російські «Кинджали» опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната

Як російські «Кинджали» опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната
Під час масової атаки рф по Україні 5 серпня "Кинджали" перетинали повітряний простір Білорусі. Тому у мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск. Однак ракети летіли з російського Тамбова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив Ігнат.

Речник зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас, за його словами, слід пам'ятати, що росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", пояснив Ігнат.

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Російські війська запустили ракети у бік України. Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також пуски ракет з авіації.

Також з'явилася інформація про запуски "Кинджалів", тоді ж повідомили про нібито ракети з Білорусі.

Варто зазначити, що у ГУР Міноборони припускають, що окупанти могли імітувати пуски ракет з території Білорусі. На думку представника розвідки Андрія Юсова, таким чином Білорусь намагалися втягнути у війну.


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Теги: Росія, Україна, війна, ракети
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