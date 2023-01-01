Як російські «Кинджали» опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.



"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив Ігнат.



Речник зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас, за його словами, слід пам'ятати, що росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.



"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", пояснив Ігнат.



Ракетний удар по Україні 5 серпня



Російські війська



Також з'явилася інформація про запуски "Кинджалів", тоді ж повідомили про нібито ракети з Білорусі.



Варто зазначити, що у ГУР Міноборони припускають, що окупанти могли імітувати пуски ракет з території Білорусі. На думку представника розвідки Андрія Юсова, таким чином Білорусь намагалися втягнути у війну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масової атаки рф по Україні 5 серпня "Кинджали" перетинали повітряний простір Білорусі. Тому у мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск. Однак ракети летіли з російського Тамбова.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону.За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області."Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив Ігнат.Речник зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас, за його словами, слід пам'ятати, що росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення."Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", пояснив Ігнат.Російські війська запустили ракети у бік України . Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також пуски ракет з авіації.Також з'явилася інформація про запуски "Кинджалів", тоді ж повідомили про нібито ракети з Білорусі.Варто зазначити, що у ГУР Міноборони припускають, що окупанти могли імітувати пуски ракет з території Білорусі. На думку представника розвідки, таким чином Білорусь намагалися втягнути у війну.

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