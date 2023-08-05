Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі

Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь", пише LB.ua.

"Загальна кількість "Калібрів", що може бути застосована - 16", - йшлося в повідомленні.

Також росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: підводний замінили на надводний, і збільшили кількість "Калібрів" удвічі.

Станом на 18:42 повітряну тривогу було оголошено у всій країні.

Біля 19:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються в бік Старокостянтиніва Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром. Туди були направлені крилаті ракети та чотири "Кинджали". Тоді над містом спрацювала ППО, падали уламки.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже був повторний пуск із рф.

О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.

Після 19:40: пішли відбої тривог.

Запорізька ОВА повідомила, що рф завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. На місці займання, але обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії стартував саміт близько 40 країн, присвячений пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. Росія і раніше неодноразово здійснювала масовані ракетні атаки під час подібних дипломатичних заходів міжнародного рівня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Сьогодні, 21:23
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня
Сьогодні, 21:13
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Сьогодні, 21:07
Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців» Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців»
Сьогодні, 17:18
У Білорусі зменшилася кількість російської авіації: країну покинули 10 вертольотів, – «Беларускі Гаюн» У Білорусі зменшилася кількість російської авіації: країну покинули 10 вертольотів, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 16:26
Росія через «вагнерівців» готує масштабну провокацію в Білорусі, щоб втягнути її у війну, – СБУ Росія через «вагнерівців» готує масштабну провокацію в Білорусі, щоб втягнути її у війну, – СБУ
04 серпень, 13:15
«Вагнерівці» зводять укріплення на полігоні у Білорусі, – ЗМІ «Вагнерівці» зводять укріплення на полігоні у Білорусі, – ЗМІ
02 серпень, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Сьогодні, 21:23
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня
Сьогодні, 21:13
 0
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Сьогодні, 21:07
 0
Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8