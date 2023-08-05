Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь", пише



"Загальна кількість "Калібрів", що може бути застосована - 16", - йшлося в повідомленні.



Також росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: підводний замінили на надводний, і збільшили кількість "Калібрів" удвічі.



Станом на 18:42 повітряну тривогу було оголошено у всій країні.



Біля 19:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються в бік Старокостянтиніва Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром. Туди були направлені крилаті ракети та чотири "Кинджали". Тоді над містом спрацювала ППО, падали уламки.



Пізніше Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже був повторний пуск із рф.



О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.



Після 19:40: пішли відбої тривог.



Запорізька ОВА повідомила, що рф завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. На місці займання, але обійшлось без постраждалих.



Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії стартував саміт близько 40 країн, присвячений пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. Росія і раніше неодноразово здійснювала масовані ракетні атаки під час подібних дипломатичних заходів міжнародного рівня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь", пише LB.ua "Загальна кількість "Калібрів", що може бути застосована - 16", - йшлося в повідомленні.Також росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: підводний замінили на надводний, і збільшили кількість "Калібрів" удвічі.Станом на 18:42 повітряну тривогу було оголошено у всій країні.Біля 19:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються в бік Старокостянтиніва Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром. Туди були направлені крилаті ракети та чотири "Кинджали". Тоді над містом спрацювала ППО, падали уламки.Пізніше Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже був повторний пуск із рф.О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.Після 19:40: пішли відбої тривог.Запорізька ОВА повідомила, що рф завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. На місці займання, але обійшлось без постраждалих.Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії стартував саміт близько 40 країн, присвячений пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. Росія і раніше неодноразово здійснювала масовані ракетні атаки під час подібних дипломатичних заходів міжнародного рівня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію