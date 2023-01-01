Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя





Про це Юрій Малашко.



"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Нанесено ракетний удар по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуск ракет "Кинджал" із району Тамбова, а згодом окупанти вдарили ракетам з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Нанесено ракетний удар по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуск ракет "Кинджал" із району Тамбова, а згодом окупанти вдарили ракетам з території Білорусі.

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