Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя

Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Нанесено ракетний удар по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуск ракет "Кинджал" із району Тамбова, а згодом окупанти вдарили ракетам з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
Сьогодні, 22:54
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
Сьогодні, 22:00
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Сьогодні, 21:23
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня
Сьогодні, 21:13
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Сьогодні, 21:07
Схожі новини
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
Сьогодні, 22:54
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
Сьогодні, 22:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня
Сьогодні, 21:13
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Сьогодні, 21:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
Сьогодні, 22:54
 0
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
Сьогодні, 22:00
 0
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Сьогодні, 21:23
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 серпня
Сьогодні, 21:13
 0
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
Сьогодні, 21:07
 0
Медіа
відео
1/8