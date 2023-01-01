Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський





Про це Володимир Зеленський у відеозверненні.



"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.



Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".



"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині.Про це повідомив президенту відеозверненні."Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть"."Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав він.

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