Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
Сьогодні, 22:00
Росіяни завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".
"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав він.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".
"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав він.
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