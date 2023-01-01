Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня

Підбірка добрих новин за 5 серпняОфтальмологи Нововолинської центральної міської лікарні за день провели оперативні втручання і повернули зір для 16 пацієнтів.Операція - цілком безпечна, виконується під місцевою анестезією (під наглядом лікаря-анестезіолога) з використанням високоточного ультразвукового устаткування.Для імплантації нововолинські медики використовують тільки кращі сертифіковані в Україні моделі інтраокулярних лінз (ІОЛ) від відомих світових виробників Америки та Франції.Сьогодні вночі, 5 серпня, біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.Танкер був добре навантажений паливом, тож детонацію було видно на півострові.Інцидент стався на відстані 51 км від Керченської протоки, коли танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж судна практично не постраждав, пошкоджено машинне відділення.Sig − комерційний танкер, який ходить під прапором росії. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Танкер не є цивільним судном, і перебуває під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4232 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,◾ РСЗВ – 704 (+0) од,◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6)."Президент Україниособисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.Рятувальники демонстрували свій рівень професійної майстерності у декількох видах: підйом штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 х 100 метрів, бойовому розгортанні.В підсумку перемогу виборола команда з Волинської області, а друге і третє місця посіли відповідно команди рятувальників із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та з ГУ ДСНС Одещини.