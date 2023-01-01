Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня
05 серпень, 23:15
Наші захисники і захисниці творять дива, відвойовуючи кожен метр рідної землі та тримаючи небо над Україною. Сьогодні загарбницька росія вперше за довгий час використала для пусків російських ракет і територію Білорусі. Дякуємо Збройним силам за їх щоденний подвиг!
Підбірка добрих новин за 5 серпня
Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів
Офтальмологи Нововолинської центральної міської лікарні за день провели оперативні втручання і повернули зір для 16 пацієнтів.
Операція - цілком безпечна, виконується під місцевою анестезією (під наглядом лікаря-анестезіолога) з використанням високоточного ультразвукового устаткування.
Для імплантації нововолинські медики використовують тільки кращі сертифіковані в Україні моделі інтраокулярних лінз (ІОЛ) від відомих світових виробників Америки та Франції.
Морський дрон атакував великий російський танкер «SIG», який перевозив паливо для окупантів
Сьогодні вночі, 5 серпня, біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.
Танкер був добре навантажений паливом, тож детонацію було видно на півострові.
Інцидент стався на відстані 51 км від Керченської протоки, коли танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж судна практично не постраждав, пошкоджено машинне відділення.
Sig − комерційний танкер, який ходить під прапором росії. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Танкер не є цивільним судном, і перебуває під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.
Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4232 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,
◾ РСЗВ – 704 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).
Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі
"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.
Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту
Рятувальники демонстрували свій рівень професійної майстерності у декількох видах: підйом штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 х 100 метрів, бойовому розгортанні.
В підсумку перемогу виборола команда з Волинської області, а друге і третє місця посіли відповідно команди рятувальників із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та з ГУ ДСНС Одещини.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Підбірка добрих новин за 5 серпня
Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів
Офтальмологи Нововолинської центральної міської лікарні за день провели оперативні втручання і повернули зір для 16 пацієнтів.
Операція - цілком безпечна, виконується під місцевою анестезією (під наглядом лікаря-анестезіолога) з використанням високоточного ультразвукового устаткування.
Для імплантації нововолинські медики використовують тільки кращі сертифіковані в Україні моделі інтраокулярних лінз (ІОЛ) від відомих світових виробників Америки та Франції.
Морський дрон атакував великий російський танкер «SIG», який перевозив паливо для окупантів
Сьогодні вночі, 5 серпня, біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.
Танкер був добре навантажений паливом, тож детонацію було видно на півострові.
Інцидент стався на відстані 51 км від Керченської протоки, коли танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж судна практично не постраждав, пошкоджено машинне відділення.
Sig − комерційний танкер, який ходить під прапором росії. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Танкер не є цивільним судном, і перебуває під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.
Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4232 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,
◾ РСЗВ – 704 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).
Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі
"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.
Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту
Рятувальники демонстрували свій рівень професійної майстерності у декількох видах: підйом штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 х 100 метрів, бойовому розгортанні.
В підсумку перемогу виборола команда з Волинської області, а друге і третє місця посіли відповідно команди рятувальників із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та з ГУ ДСНС Одещини.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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