Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО

Офтальмологи Нововолинської центральної міської лікарні за день провели оперативні втручання і повернули зір для 16 пацієнтів.Про це повідомляють на сторінці медзакладу."Якісне лікування за 10-15 хвилин! Офтальмологи продовжують імплантацію штучного кришталика. За день прооперували ще 16 пацієнтів. При катаракті кришталик втрачає природну прозорість і стає каламутним, в результаті чого втрачається його дуже важлива роль у пропусканні та заломленні світлових променів до сітківки. Шляхом хірургічного втручання відновлюємо зір у КНП «НЦМЛ»", - йдеться на сторінці лікарні.Операція - цілком безпечна, виконується під місцевою анестезією (під наглядом лікаря-анестезіолога) з використанням високоточного ультразвукового устаткування.Для імплантації нововолинські медики використовують тільки кращі сертифіковані в Україні моделі інтраокулярних лінз (ІОЛ) від відомих світових виробників Америки та Франції.Наявність стаціонару - це можливість доопераційних обстежень та післяопераційної реабілітації.Офтальмологи радять волинянам при перших симптомах порушення зору пройти повну діагностику.Для запису на консультацію до лікаря-офтальмолога, телефонуйте в кол-центр за номером 067-30-40-911