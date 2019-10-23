Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО

Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО
Офтальмологи Нововолинської центральної міської лікарні за день провели оперативні втручання і повернули зір для 16 пацієнтів.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

"Якісне лікування за 10-15 хвилин! Офтальмологи продовжують імплантацію штучного кришталика. За день прооперували ще 16 пацієнтів. При катаракті кришталик втрачає природну прозорість і стає каламутним, в результаті чого втрачається його дуже важлива роль у пропусканні та заломленні світлових променів до сітківки. Шляхом хірургічного втручання відновлюємо зір у КНП «НЦМЛ»", - йдеться на сторінці лікарні.

Операція - цілком безпечна, виконується під місцевою анестезією (під наглядом лікаря-анестезіолога) з використанням високоточного ультразвукового устаткування.

Для імплантації нововолинські медики використовують тільки кращі сертифіковані в Україні моделі інтраокулярних лінз (ІОЛ) від відомих світових виробників Америки та Франції.

Наявність стаціонару - це можливість доопераційних обстежень та післяопераційної реабілітації.

Офтальмологи радять волинянам при перших симптомах порушення зору пройти повну діагностику.

Для запису на консультацію до лікаря-офтальмолога, телефонуйте в кол-центр за номером 067-30-40-911


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Теги: Нововолинськ, зір, офтальмологія, медицина, здоров'я
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