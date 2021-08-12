На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів

На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів
Волинь отримала 24 тисячі підручників для шестикласників.

Про це повідомив голова Волинського обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Зокрема йдеться про підручники з української й іноземної мови, математики, зарубіжної й української літератури, історії, природничих предметів і технологій. Підручники придбані за рахунок коштів державної субвенції.

"Це вже друга поставка книжок для шестикласників. Загалом Волинь отримала вже 40 тис. 674 підручника для 6-го класу. Окрім того, в область надійшло ще 11 тис. 588 підручників для 5-го класу", - написав Юрій Погуляйко.

Доставку підручників здійснює Волинське підприємство по торгівлі та постачання Міністерства освіти України відповідно до замовлень закладів загальної середньої освіти.

Тому вже незабаром школярі області отримають новенькі підручники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, освіта, підручники, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів
Сьогодні, 07:33
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в окремих місцях
Сьогодні, 06:31
Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків
Сьогодні, 05:28
ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу
Сьогодні, 03:41
У Луцьку жінка під наркотиками сиділа у вікні багатоповерхівки та перехилялася вниз. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Підготовка до навчального року: на Волинь привезли понад 100 тисяч підручників. ВІДЕО Підготовка до навчального року: на Волинь привезли понад 100 тисяч підручників. ВІДЕО
12 серпень, 2021, 22:59
Скільки маленьких волинян підуть в перший клас у 2023 році Скільки маленьких волинян підуть в перший клас у 2023 році
12 квітень, 05:28
У школі на Волині – спалах коронавірусу У школі на Волині – спалах коронавірусу
07 вересень, 2021, 13:34
На Волині майже 500 школярів вчитимуться дистанційно через незавершений ремонт На Волині майже 500 школярів вчитимуться дистанційно через незавершений ремонт
02 вересень, 2021, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів
Сьогодні, 07:33
 0
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в окремих місцях
Сьогодні, 06:31
 0
Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків
Сьогодні, 05:28
 0
ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу
Сьогодні, 03:41
 0
У Луцьку жінка під наркотиками сиділа у вікні багатоповерхівки та перехилялася вниз. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8