На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів

Волинь отримала 24 тисячі підручників для шестикласників.Про це повідомив голова Волинського обласної військової адміністраціїЗокрема йдеться про підручники з української й іноземної мови, математики, зарубіжної й української літератури, історії, природничих предметів і технологій. Підручники придбані за рахунок коштів державної субвенції."Це вже друга поставка книжок для шестикласників. Загалом Волинь отримала вже 40 тис. 674 підручника для 6-го класу. Окрім того, в область надійшло ще 11 тис. 588 підручників для 5-го класу", - написав Юрій Погуляйко.Доставку підручників здійснює Волинське підприємство по торгівлі та постачання Міністерства освіти України відповідно до замовлень закладів загальної середньої освіти.Тому вже незабаром школярі області отримають новенькі підручники.