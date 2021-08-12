На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів
Сьогодні, 07:33
Волинь отримала 24 тисячі підручників для шестикласників.
Про це повідомив голова Волинського обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Зокрема йдеться про підручники з української й іноземної мови, математики, зарубіжної й української літератури, історії, природничих предметів і технологій. Підручники придбані за рахунок коштів державної субвенції.
"Це вже друга поставка книжок для шестикласників. Загалом Волинь отримала вже 40 тис. 674 підручника для 6-го класу. Окрім того, в область надійшло ще 11 тис. 588 підручників для 5-го класу", - написав Юрій Погуляйко.
Доставку підручників здійснює Волинське підприємство по торгівлі та постачання Міністерства освіти України відповідно до замовлень закладів загальної середньої освіти.
Тому вже незабаром школярі області отримають новенькі підручники.
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Про це повідомив голова Волинського обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Зокрема йдеться про підручники з української й іноземної мови, математики, зарубіжної й української літератури, історії, природничих предметів і технологій. Підручники придбані за рахунок коштів державної субвенції.
"Це вже друга поставка книжок для шестикласників. Загалом Волинь отримала вже 40 тис. 674 підручника для 6-го класу. Окрім того, в область надійшло ще 11 тис. 588 підручників для 5-го класу", - написав Юрій Погуляйко.
Доставку підручників здійснює Волинське підприємство по торгівлі та постачання Міністерства освіти України відповідно до замовлень закладів загальної середньої освіти.
Тому вже незабаром школярі області отримають новенькі підручники.
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