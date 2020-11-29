Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків

Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків
Платники податків Волині спрямували до бюджетів усіх рівнів понад 9
мільярдів гривень за період з січня по липень 2023 року.

Про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.

Сума сплачених податків в області на 21,6 відсотка перевищує
аналогічні показники минулого року.

«Динаміка росту податкових надходжень, яку фіксуємо з початку року - важливий чинник для бюджетної стабільності в країні та на місцях. Своєчасно сплачені податки дозволяють державі належним чином фінансувати оборонні потреби та соціально-економічні питання. Завдяки сумлінню легального бізнесу та якісному податковому супроводу з боку ДПС ситуація зі сплатою податків в області прогнозована. Тож бачимо перспективи для успішного
наповнення бюджетів усіх рівнів упродовж наступних місяців», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.

Посадовець підкреслив, що податкова служба своєчасно реагує та
ефективно запобігає спробам окремих представників бізнесу мінімізувати податки та таким чином створює більш сприятливі умови для діяльності реального сектору економіки.

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Теги: Волинь, гроші, податки, ДПС
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