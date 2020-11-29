Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків

Платники податків Волині спрямували до бюджетів усіх рівнів понад 9мільярдів гривень за період з січня по липень 2023 року.Про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.Сума сплачених податків в області на 21,6 відсотка перевищуєаналогічні показники минулого року.«Динаміка росту податкових надходжень, яку фіксуємо з початку року - важливий чинник для бюджетної стабільності в країні та на місцях. Своєчасно сплачені податки дозволяють державі належним чином фінансувати оборонні потреби та соціально-економічні питання. Завдяки сумлінню легального бізнесу та якісному податковому супроводу з боку ДПС ситуація зі сплатою податків в області прогнозована. Тож бачимо перспективи для успішногонаповнення бюджетів усіх рівнів упродовж наступних місяців», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що податкова служба своєчасно реагує таефективно запобігає спробам окремих представників бізнесу мінімізувати податки та таким чином створює більш сприятливі умови для діяльності реального сектору економіки.