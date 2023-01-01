ЗСУ прорвали першу лінію оборони в окремих місцях





Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, - пише



"Наші сили продовжують наполегливо здійснювати наступальні дії (на півдні, – ред.), пробираючись через дуже серйозний опір ворога. Це суцільні артилерійські обстріли, мінування. Але наші війська на півдні вже подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на проміжну. Там вони зараз стикаються з тим, що ворог на ключових висотах створив бетонні укріплення і це безумовно ускладнює рух наших сил і бойові дії", – зазначила Маляр.



Вона уточнила, що для ворога епіцентром бойових дій є схід, тому що росіяни роблять свою військову ставку саме на цей напрямок.



"Для них мета – це все ж таки вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Вони хочуть перехопити ініціативу, тому у нас основний напрямок наступу – південь, а для них – схід", – додала заступниця міністра.



Найбільше зараз сил російських окупантів сконцентровано на Куп’янському напрямку. Також величезні сили вони кидають на Бахмутський напрямок. Там точаться дуже запеклі бої. Крім того, запеклі бойові зіткнення відбуваються поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Просунутись ворог не може, але застосовує все наявне озброєння.



Крім того, за словами Маляр, і на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви, зокрема, професійні підрозділи.

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