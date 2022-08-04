ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу

ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу
Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 22 позицію серед ЗВО України у міжнародному рейтингу університетів світу.

Про це повідомив ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

Очільник Університету Лесі Українки повідомив, що Національна дослідницька рада Іспанії опублікувала чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World's Universities July 2023 (Edition 2023.2.0).

"Щиро вітаю колектив університету і дякую за професійну роботу", - написав ректор.

Оцінювання університетів відбувається за трьома показниками:
– кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки установи – розраховується за показниками інструментів Ahrefs та Majestic – 50%;
- кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations – 10%;
– кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найбільш цитованих у 27 дисциплінах за розрахунками Scimago – 40%.

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Теги: Волинь, ВНУ, освіта, рейтинг
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