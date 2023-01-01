У ПВК «Вагнер» зараз бракує сил і засобів для великих воєнних операцій, – ГУР





Про це у ефірі телеканалу «FREEДОМ» поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання щодо «Вагнера» і прогнозів по вторгненню у Польщу і Литву, передає кореспондент



«Станом на сьогодні говорити про крупні воєнні операції з боку так названої ПВК «Вагнера» не доводиться. У них сил і засобів для цього недостатньо. Але у будь-якому випадку тисячі найманців, вбивць і терористів ПВК «Вагнера» біля кордонів країн ЄС і членів НАТО – це, безумовно, потенційна загроза і причина можливих провокацій і дестабілізації», - заявив Юсов.



Він вважає абсолютно справедливим те, що партнери України звертають на це увагу, вивчають ситуацію, збирають інформацію і готуються до протидію різним сценаріям. «Власне, як і Україна - якщо ми говоримо про наші північні кордони, ми, безумовно, також вивчаємо все, що відбувається і що пов’язане з цим угрупованням», - запевнив представник ГУР.



Окремо він нагадав, чим закінчився бунт керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.



«Його ж не покарали, його дії не були визнані зрадою батьківщині. А це означає, що є певний пакет домовленостей, і у цьому пакеті домовленостей не тільки (є – ред.) обіцянки відвести війська від Москви чи не йти на Москву з боку Пригожина, але і обіцянки Пригожину», - сказав Юсов.



Відповідаючи на питання, чи може говорити те, що через місяць після бунту пригожинські компанії отримали контракти не менш ніж на 2 мільярди рублів, про те, що російська влада зберегла своє неявне фінансування операцій «Вагнера», наприклад, у Африці, представник ГУР висловив думку, що наразі можна побачити, як частина з цих обіцянок, можливо, уже втілюються у життя.



Як повідомлялося, ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.



Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.



Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт із Міноборони рф або їхати у Білорусь.



14 липня Міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК Вагнера прибули до республіки.



За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня становила понад 5000 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ПВК «Вагнер» станом на сьогодні недостатньо сил і засобів для проведення великих воєнних операцій.Про це у ефірі телеканалу «FREEДОМ» поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони України, відповідаючи на питання щодо «Вагнера» і прогнозів по вторгненню у Польщу і Литву, передає кореспондент Укрінформу «Станом на сьогодні говорити про крупні воєнні операції з боку так названої ПВК «Вагнера» не доводиться. У них сил і засобів для цього недостатньо. Але у будь-якому випадку тисячі найманців, вбивць і терористів ПВК «Вагнера» біля кордонів країн ЄС і членів НАТО – це, безумовно, потенційна загроза і причина можливих провокацій і дестабілізації», - заявив Юсов.Він вважає абсолютно справедливим те, що партнери України звертають на це увагу, вивчають ситуацію, збирають інформацію і готуються до протидію різним сценаріям. «Власне, як і Україна - якщо ми говоримо про наші північні кордони, ми, безумовно, також вивчаємо все, що відбувається і що пов’язане з цим угрупованням», - запевнив представник ГУР.Окремо він нагадав, чим закінчився бунт керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.«Його ж не покарали, його дії не були визнані зрадою батьківщині. А це означає, що є певний пакет домовленостей, і у цьому пакеті домовленостей не тільки (є – ред.) обіцянки відвести війська від Москви чи не йти на Москву з боку Пригожина, але і обіцянки Пригожину», - сказав Юсов.Відповідаючи на питання, чи може говорити те, що через місяць після бунту пригожинські компанії отримали контракти не менш ніж на 2 мільярди рублів, про те, що російська влада зберегла своє неявне фінансування операцій «Вагнера», наприклад, у Африці, представник ГУР висловив думку, що наразі можна побачити, як частина з цих обіцянок, можливо, уже втілюються у життя.Як повідомлялося, ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт із Міноборони рф або їхати у Білорусь.14 липня Міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК Вагнера прибули до республіки.За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі, станом на ранок 30 липня становила понад 5000 осіб.

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