Добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня
04 серпень, 23:23
Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне – завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!
Сьогодні ми продовжуємо розповідати добрі новини із фронту та тилу.
4 серпня ми писали про таке:
На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком
У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках». Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком.
«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.
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Волинські художники перетворили авто з фронту на артобʼєкт
Як розповів художник Ігор Мацюк, який долучився до такої ініціативи, автомобіль розписував самостійно. Процес, каже, зайняв орієнтовно два місяці через несприятливі погодні умови.
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Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб,
- танків ‒ 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
- артилерійських систем – 4911 (+19) од,
- РСЗВ – 704 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).
У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.
Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».
Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків.
У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Група спортсменів тренувалася на байдарках і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані, на стрімкій течії при повороті човна 11-річна дитина не впоралась з керуванням і опинилася у воді.
Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки
Військовий з Луцька Михайло Бартошик, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.
У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО
Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.
«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".
Стерненко передав волинським тероборонівцям партію дронів DJI Mavic 3. ВІДЕО
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко передав для потреб 100 окремої бригади територіальної оборони Волині партію квадрокоптерів DJI Mavic 3.
Луцькі волонтери з початку повномасштабної війни щотижня їздять на передову. ВІДЕО
Луцькі волонтери з громадської організації "Волонтерський центр "Серця патріотів" нині готуються до чергової поїздки на схід: гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківські напрямки.
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Сьогодні ми продовжуємо розповідати добрі новини із фронту та тилу.
4 серпня ми писали про таке:
На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком
У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках». Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком.
«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські художники перетворили авто з фронту на артобʼєкт
Як розповів художник Ігор Мацюк, який долучився до такої ініціативи, автомобіль розписував самостійно. Процес, каже, зайняв орієнтовно два місяці через несприятливі погодні умови.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб,
- танків ‒ 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
- артилерійських систем – 4911 (+19) од,
- РСЗВ – 704 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).
У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.
Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».
Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків.
У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Група спортсменів тренувалася на байдарках і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані, на стрімкій течії при повороті човна 11-річна дитина не впоралась з керуванням і опинилася у воді.
Воїну з Волині встановили сучасний біонічний протез руки
Військовий з Луцька Михайло Бартошик, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.
У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО
Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.
«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".
Стерненко передав волинським тероборонівцям партію дронів DJI Mavic 3. ВІДЕО
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко передав для потреб 100 окремої бригади територіальної оборони Волині партію квадрокоптерів DJI Mavic 3.
Луцькі волонтери з початку повномасштабної війни щотижня їздять на передову. ВІДЕО
Луцькі волонтери з громадської організації "Волонтерський центр "Серця патріотів" нині готуються до чергової поїздки на схід: гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківські напрямки.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
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