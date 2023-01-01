Добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня

Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне – завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!Сьогодні ми продовжуємо розповідати добрі новини із фронту та тилу.4 серпня ми писали про таке:У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках». Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком.«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.Як розповів художник, який долучився до такої ініціативи, автомобіль розписував самостійно. Процес, каже, зайняв орієнтовно два місяці через несприятливі погодні умови.За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб,- танків ‒ 4228 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,- артилерійських систем – 4911 (+19) од,- РСЗВ – 704 (+0) од,- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків.Група спортсменів тренувалася на байдарках і, попри те, що всі заходи безпеки були дотримані, на стрімкій течії при повороті човна 11-річна дитина не впоралась з керуванням і опинилася у воді.Військовий з Луцька, який втратив на війні праву руку, отримав біонічний протез.Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко передав для потреб 100 окремої бригади територіальної оборони Волині партію квадрокоптерів DJI Mavic 3.Луцькі волонтери з громадської організації "Волонтерський центр "Серця патріотів" нині готуються до чергової поїздки на схід: гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківські напрямки.