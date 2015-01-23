У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО

У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО
Укрпошта ввела в обіг і погасила поштову марку "Винищувачі зла".

Про це розповів Суспільному керівник волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак.

Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.

Марка номіналом Ф, що відповідає пересиланню простого рекомендованого листа вагою до 50 грамів по Україні, – говорить Іван Люсак. Її автором є відомий український художник Максим Паленко.
У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО

У продажі марки є благодійна складова – 16 гривень з продажу однієї будуть передані на ЗСУ. З даного випуску планують зібрати майже 10 мільйонів гривень для купівлі дронів, – розповів керівник волинської дирекції Укрпошти.

Загальний наклад марки – 600 тисяч примірників, на Волинь надійшло дві тисячі.

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Теги: Луцьк, марка
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