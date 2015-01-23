У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО





Про це розповів Іван Люсак.



Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.



Марка номіналом Ф, що відповідає пересиланню простого рекомендованого листа вагою до 50 грамів по Україні, – говорить Іван Люсак. Її автором є відомий український художник Максим Паленко.



У продажі марки є благодійна складова – 16 гривень з продажу однієї будуть передані на ЗСУ. З даного випуску планують зібрати майже 10 мільйонів гривень для купівлі дронів, – розповів керівник волинської дирекції Укрпошти.



Загальний наклад марки – 600 тисяч примірників, на Волинь надійшло дві тисячі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укрпошта ввела в обіг і погасила поштову марку "Винищувачі зла".Про це розповів Суспільному керівник волинської дирекції УкрпоштиПогашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні Дня Військово-Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові.Марка номіналом Ф, що відповідає пересиланню простого рекомендованого листа вагою до 50 грамів по Україні, – говорить Іван Люсак. Її автором є відомий український художникУ продажі марки є благодійна складова – 16 гривень з продажу однієї будуть передані на ЗСУ. З даного випуску планують зібрати майже 10 мільйонів гривень для купівлі дронів, – розповів керівник волинської дирекції Укрпошти.Загальний наклад марки – 600 тисяч примірників, на Волинь надійшло дві тисячі.

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