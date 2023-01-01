Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня

У суботу, 5 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.За даними Sinoptik, вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.у цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: "Хорошому господарю день малий". На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси – до чудової погоди.