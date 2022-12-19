Залучили рятувальників: на Волині підопічний інтернату відмовлявся виходити з водойми. ФОТО
Сьогодні, 21:11
Рятувальники допомогли підопічному «Психоневрологічного інтернату» селища Голоби, який відмовлявся виходити з води.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
4 серпня, о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Новий Мосир на штучній водоймі вихованець «Психоневрологічного інтернату» смт Голоби, відмовляється самовільно виходити з води.
До місця виклику негайно було направлено відділення 21-о державного пожежно-рятувального поста селища Голоби. Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою гідрокостюма RS-1000, рятувального жилета та рятувального круга витягли потерпілого на берег та передали працівникам екстреної медицини.
Як виявилося, громадянин умисно заплив на значну відстань від берега, де велика глибина, не хотів повернутися, знесилився і потребував допомоги.
Завдяки своєчасним та професійним діям, рятувальникам вдалося врятувати людське життя.
Нагадаємо, 4 серпня у місті Луцьку проводилися водолазно-тренувальні спуски на річці Стир. Під час відпрацювання професійних навичок рятувальники надали допомогу дитині, яка потрапила у воду.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
4 серпня, о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Новий Мосир на штучній водоймі вихованець «Психоневрологічного інтернату» смт Голоби, відмовляється самовільно виходити з води.
До місця виклику негайно було направлено відділення 21-о державного пожежно-рятувального поста селища Голоби. Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою гідрокостюма RS-1000, рятувального жилета та рятувального круга витягли потерпілого на берег та передали працівникам екстреної медицини.
Як виявилося, громадянин умисно заплив на значну відстань від берега, де велика глибина, не хотів повернутися, знесилився і потребував допомоги.
Завдяки своєчасним та професійним діям, рятувальникам вдалося врятувати людське життя.
Нагадаємо, 4 серпня у місті Луцьку проводилися водолазно-тренувальні спуски на річці Стир. Під час відпрацювання професійних навичок рятувальники надали допомогу дитині, яка потрапила у воду.
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