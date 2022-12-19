Залучили рятувальників: на Волині підопічний інтернату відмовлявся виходити з водойми. ФОТО

Рятувальники допомогли підопічному «Психоневрологічного інтернату» селища Голоби, який відмовлявся виходити з води.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.4 серпня, о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Новий Мосир на штучній водоймі вихованець «Психоневрологічного інтернату» смт Голоби, відмовляється самовільно виходити з води.До місця виклику негайно було направлено відділення 21-о державного пожежно-рятувального поста селища Голоби. Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою гідрокостюма RS-1000, рятувального жилета та рятувального круга витягли потерпілого на берег та передали працівникам екстреної медицини.Як виявилося, громадянин умисно заплив на значну відстань від берега, де велика глибина, не хотів повернутися, знесилився і потребував допомоги.Завдяки своєчасним та професійним діям, рятувальникам вдалося врятувати людське життя.Нагадаємо, 4 серпня у місті Луцьку проводилися водолазно-тренувальні спуски на річці Стир.