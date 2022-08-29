Стерненко передав волинським тероборонівцям партію дронів DJI Mavic 3. ВІДЕО

Волонтер та громадський активістпередав для потреб 100 окремої бригади територіальної оборони Волині партію квадрокоптерів DJI Mavic 3.Про це Сергій Стерненко повідомив у своєму блозі "Стерненко на зв'язку".Наприкінці блогу активіст та волонтер повідомив глядачам, що ще одну партію квадрокоптерів вдалося доправити військовим, які боронять Україну від російських окупантів. Адресатами були військові 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Воїни подякували Сергію Стерненку та всім, хто долучився до купівлі дронів."Ми представники 100 бригади ТРО ЗСУ від імені командира, особового складу черговий раз дякуємо за отриману від Сергія Стерненка волонтерську допомогу. Вже неодноразово ми отримували від Сергія Стерненка суттєву допомогу. Це був і засіб радіоелектронної розвідки, і двигуни, які забезпечують евакуацію поранених та загиблих. На цей раз ми отримали 9 "мавіків", які нам допоможуть у цій нелегкій боротьбі. Ще раз щиро дякуємо. Дай Вам Бог здоров'я за те, що ви нам допомагаєте", - сказали волинські тероборонівці.Своєю чергою Сергій Стерненко подякував своїм глядачам та підписникам, завдяки яким вдалося зібрати кошти на допомогу волинським тероборонівцям."Аж до нашої перемоги ми зобов'язані підтримувати Сили оборони України", - резюмував волонтер та громадський активіст.Момент про отримання дронів дивіться на відео з 11:10.Нагадаємо, у липні воїни 100-ї бригади ТРО отримали звернулися до активіста із запитом на детектор дронів - пристрій Rantelon DTS-2458, який зможе виявляти російські БПЛА для подальшого знищення.