Стерненко за пів дня зібрав понад 2 мільйони гривень для тероборони Волині

Стерненко за пів дня зібрав понад 2 мільйони гривень для тероборони Волині
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко оголошував збір коштів на потреби 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у телеграмі 7 липня.

Воїни 100-ї бригади ТРО звернулися до активіста із запитом на детектор дронів - пристрій Rantelon DTS-2458, який зможе виявляти російські БПЛА для подальшого знищення.

Це дуже важливий засіб, адже ворожі дрони приносять чимало проблем.
Вартість комплексу - 2 050 000 грн.

Українці активно долучилися до збору та зуміли зібрати необхідну суму до 22:00.

"Є повна потрібна сума 2 050 000 грн, найближчим часом закупимо його для 100-ї бригади ТРО!" - написав Стерненко.

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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна, Сергій Стерненко
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