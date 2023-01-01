Стерненко за пів дня зібрав понад 2 мільйони гривень для тероборони Волині





Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у телеграмі 7 липня.



Воїни 100-ї бригади ТРО звернулися до активіста із запитом на детектор дронів - пристрій Rantelon DTS-2458, який зможе виявляти російські БПЛА для подальшого знищення.



Це дуже важливий засіб, адже ворожі дрони приносять чимало проблем.

Вартість комплексу - 2 050 000 грн.



Українці активно долучилися до збору та зуміли зібрати необхідну суму до 22:00.



"Є повна потрібна сума 2 050 000 грн, найближчим часом закупимо його для 100-ї бригади ТРО!" - написав Стерненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко оголошував збір коштів на потреби 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у телеграмі 7 липня.Воїни 100-ї бригади ТРО звернулися до активіста із запитом на детектор дронів - пристрій Rantelon DTS-2458, який зможе виявляти російські БПЛА для подальшого знищення.Це дуже важливий засіб, адже ворожі дрони приносять чимало проблем.Вартість комплексу - 2 050 000 грн.Українці активно долучилися до збору та зуміли зібрати необхідну суму до 22:00."Є повна потрібна сума 2 050 000 грн, найближчим часом закупимо його для 100-ї бригади ТРО!" - написав Стерненко.

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