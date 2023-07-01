США надасть Україні касетні боєприпаси і не тільки. СПИСОК
Сьогодні, 22:07
Сполучені Штати в п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України.
Про це повідомляє "Українська правда".
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
РБК-Україна повідомляє, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:
додаткові ракети для ЗРК Patriot;
ракети AIM-7 для ППО;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
31 155-мм гаубицю;
155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;
32 БМП Bradley;
32 бронетранспортери Stryker;
обладнання для розмінування;
ракети TOW;
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
високоточні авіаційні боєприпаси;
безпілотні літальні апарати Penguin;
27 тактичних машин для евакуації техніки;
10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;
запасні частини та інше польове обладнання.
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Про це повідомляє "Українська правда".
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
РБК-Україна повідомляє, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:
додаткові ракети для ЗРК Patriot;
ракети AIM-7 для ППО;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
31 155-мм гаубицю;
155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;
32 БМП Bradley;
32 бронетранспортери Stryker;
обладнання для розмінування;
ракети TOW;
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
високоточні авіаційні боєприпаси;
безпілотні літальні апарати Penguin;
27 тактичних машин для евакуації техніки;
10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;
запасні частини та інше польове обладнання.
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