США надасть Україні касетні боєприпаси і не тільки. СПИСОК





Про це повідомляє



Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.



В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.



РБК-Україна повідомляє, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:



додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати в п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України.Про це повідомляє "Українська правда" Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питаньВ новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.РБК-Україна повідомляє, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:додаткові ракети для ЗРК Patriot;ракети AIM-7 для ППО;зенітні комплекси Stinger;додаткові боєприпаси для HIMARS;31 155-мм гаубицю;155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;32 БМП Bradley;32 бронетранспортери Stryker;обладнання для розмінування;ракети TOW;Javelin та інші протитанкові системи та ракети;високоточні авіаційні боєприпаси;безпілотні літальні апарати Penguin;27 тактичних машин для евакуації техніки;10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;запасні частини та інше польове обладнання.

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