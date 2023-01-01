П'ятисота добірка: добрі новини від ВолиньPost за 7 липня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини ужеСьогодні, 7 липня, ми писали про таке:Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех».Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб,◾ танків ‒ 4070 (+2) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,◾ РСЗВ – 658 (+1) од,◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).У суботу, 8 липня, усі українці відзначатимуть чудовий день – День родини. У Луцьку в це свято організовують благодійний захід на підтримку ЗСУ.Його мета – підтримка захисників із 100 бригади ТрО та 53 бригади.У Луцьку ліцей «Республіка» діє чотири роки. Щоправда, таку назву і статус ліцею навчальний заклад отримав після ребриндингу. Раніше «Республіка» була школою відомої мережі «ThinkGlobal», але з початком повномасштабної війни шляхи розійшлись. Майбутній ліцей вирішив за можливості продовжувати навчання очно, натомість школа «ThinkGlobal» зосередилась на освітньому процесі онлайн.Нині ліцей «Республіка» – найбільша приватна школа у Луцьку, у якій навчаються понад 175 учнів. Це, за словами засновника та директора ліцею, свідчить про те, що довіра до недержавних закладів зростає.Розмову з паном Назаром записуємо безпосередньо у ліцеї, тож ідемо на екскурсію.Волинь відбудовуватиме село Благодатівка Херсонської області. У населеному пункті, де проживало 268 людей, на сьогодні пошкоджено 93 житлові будівлі та один ФАП. З них 17 будинків повністю зруйновані", - йдеться в повідомленні.7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко оголошував збір коштів на потреби 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.