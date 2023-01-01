П'ятисота добірка: добрі новини від ВолиньPost за 7 липня
Сьогодні, 23:23
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 500-ий день поспіль!
Сьогодні, 7 липня, ми писали про таке:
Україна націоналізувала літак російського авіавиробника вартістю 150 мільйонів
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех».
Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.
Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб,
◾ танків ‒ 4070 (+2) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,
◾ РСЗВ – 658 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).
«Пісні, народжені війною»: у Луцьку влаштовують благодійний захід на підтримку наших захисників
У суботу, 8 липня, усі українці відзначатимуть чудовий день – День родини. У Луцьку в це свято організовують благодійний захід на підтримку ЗСУ.
Його мета – підтримка захисників із 100 бригади ТрО та 53 бригади.
Аби ознайомитися з програмою, натисніть на заголовок
Максимум англійської і уроки театру: ліцей «Республіка» у Луцьку запрошує на навчання
У Луцьку ліцей «Республіка» діє чотири роки. Щоправда, таку назву і статус ліцею навчальний заклад отримав після ребриндингу. Раніше «Республіка» була школою відомої мережі «ThinkGlobal», але з початком повномасштабної війни шляхи розійшлись. Майбутній ліцей вирішив за можливості продовжувати навчання очно, натомість школа «ThinkGlobal» зосередилась на освітньому процесі онлайн.
Нині ліцей «Республіка» – найбільша приватна школа у Луцьку, у якій навчаються понад 175 учнів. Це, за словами засновника та директора ліцею Назара Михалюка, свідчить про те, що довіра до недержавних закладів зростає.
Розмову з паном Назаром записуємо безпосередньо у ліцеї, тож ідемо на екскурсію.
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка Херсонської області. У населеному пункті, де проживало 268 людей, на сьогодні пошкоджено 93 житлові будівлі та один ФАП. З них 17 будинків повністю зруйновані", - йдеться в повідомленні.
Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини
7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.
Словаччина надасть Україні 16 САУ «Зузана» і почне спільне виробництво боєприпасів
Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.
Стерненко за пів дня зібрав понад 2 мільйони гривень для тероборони Волині
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко оголошував збір коштів на потреби 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
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Сьогодні, 7 липня, ми писали про таке:
Україна націоналізувала літак російського авіавиробника вартістю 150 мільйонів
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех».
Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.
Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб,
◾ танків ‒ 4070 (+2) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,
◾ РСЗВ – 658 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).
«Пісні, народжені війною»: у Луцьку влаштовують благодійний захід на підтримку наших захисників
У суботу, 8 липня, усі українці відзначатимуть чудовий день – День родини. У Луцьку в це свято організовують благодійний захід на підтримку ЗСУ.
Його мета – підтримка захисників із 100 бригади ТрО та 53 бригади.
Аби ознайомитися з програмою, натисніть на заголовок
Максимум англійської і уроки театру: ліцей «Республіка» у Луцьку запрошує на навчання
У Луцьку ліцей «Республіка» діє чотири роки. Щоправда, таку назву і статус ліцею навчальний заклад отримав після ребриндингу. Раніше «Республіка» була школою відомої мережі «ThinkGlobal», але з початком повномасштабної війни шляхи розійшлись. Майбутній ліцей вирішив за можливості продовжувати навчання очно, натомість школа «ThinkGlobal» зосередилась на освітньому процесі онлайн.
Нині ліцей «Республіка» – найбільша приватна школа у Луцьку, у якій навчаються понад 175 учнів. Це, за словами засновника та директора ліцею Назара Михалюка, свідчить про те, що довіра до недержавних закладів зростає.
Розмову з паном Назаром записуємо безпосередньо у ліцеї, тож ідемо на екскурсію.
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка Херсонської області. У населеному пункті, де проживало 268 людей, на сьогодні пошкоджено 93 житлові будівлі та один ФАП. З них 17 будинків повністю зруйновані", - йдеться в повідомленні.
Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини
7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.
Словаччина надасть Україні 16 САУ «Зузана» і почне спільне виробництво боєприпасів
Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.
Стерненко за пів дня зібрав понад 2 мільйони гривень для тероборони Волині
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко оголошував збір коштів на потреби 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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