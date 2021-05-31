Максимум англійської і уроки театру: ліцей «Республіка» у Луцьку запрошує на навчання*

Більше англійської і математики

Школа забезпечує всім необхідним – дитині не треба рюкзак

Організація навчального процесу та система мотивації

Закрита територія з власним сквером та спортивною залою

Уроки в укриттях і триразове харчування

Зарахування до першого класу

У Луцьку ліцей «Республіка» діє чотири роки. Щоправда, таку назву і статус ліцею навчальний заклад отримав після ребриндингу. Раніше «Республіка» була школою відомої мережі «ThinkGlobal», але з початком повномасштабної війни шляхи розійшлись. Майбутній ліцей вирішив за можливості продовжувати навчання очно, натомість школа «ThinkGlobal» зосередилась на освітньому процесі онлайн.Нині ліцей «Республіка» – найбільша приватна школа у Луцьку, у якій навчаються понад 175 учнів. Це, за словами засновника та директора ліцею, свідчить про те, що довіра до недержавних закладів зростає.– Ось тут – головний хол, поруч – зона відпочинку для дітей та зона очікування для батьків. Дорослі можуть чекати дітей, сидячи на зручному дивані. Також можуть взяти каву у кафетерії, який ми відкрили взимку. У ньому діти можуть перекусити, якщо, наприклад, забули замовити їжу, – розпочинає Назар Михалюк.Йдемо далі. Рецепція. Тут адміністраторка опрацьовує запити дітей та скеровує до потрібного кабінету дорослих. Позаду неї розміщена шкільна бібліотека. Нині, продовжує директор, тут активно оновлюють підручники, адже наступного року початкова школа навчатиметься за новою програмою.Ліворуч – стенд із розкладом. Важливо те, що назви предметів у ньому вказані англійською мовою. У такий спосіб у ліцеї створюють англомовне середовище, аби діти швидше освоювали іноземну.– У ліцеї уроки англійської – п’ять разів на тиждень. Під час них клас ділять на підгрупи по 7-8 дітей. Це дозволяє максимально попрацювати з кожним, – продовжує директор.З цікавого у розкладі – урок театру (раніше був лише гурток). Він націлений навчити дітей виражати свої та зчитувати емоції інших. Це, каже пан Назар, – своєрідна розрядка, яка допомагає перевтілитись і на певний час абстрагуватися від подій в країні.Фізкультура – двічі на тиждень, уроків математики, зокрема у першокласників, – п’ять.– Ми додали ще одну годину математики, адже знання з цього предмету – основа для багатьох наук. У такий спосіб будемо розвивати в дітей розуміння процесів та формування логічних зв’язків. До речі, у середній і старшій школі запроваджуємо Stem-урок – поєднання математики з природничими науками, – зазначає Назар Михалюк.У початковій школі уроки завершуються о 15 годині. Далі – година на виконання домашніх завдань з вчителем у школі та дві години факультативів (гуртків).Загалом навчання у ліцеї триває 10 місяців. У червні, коли в інших школах – канікули, у «Республіці» кипить навчальний процес. Три місяці перерви, запевняє засновник школи, – дуже багато. Діти забувають вивчене і відвикають від навчального процесу.Варто зазначити, що учні випускних класів мають у розкладі додатковий урок підготовки до іспитів.Рухаємось далі. Зауважимо, що початкова, середня і старша школа у ліцеї – розмежовані. Першачки навчаються на першому поверсі, старші – на другому. Йдемо у 1-А.– Готують проєкт до Дня Конституції. У кожного – своя парта. Статичного сидіння немає, під час уроку вчитель може дітей «рухати». У класі розміщені шафки для зберігання особистих речей. До речі, ми повністю забезпечуємо дітей матеріально-технічною базою, зокрема підручниками, зошитами, канцелярією. Якщо діти зробили «домашку» в школі – додому можуть нічого не брати.Діти також мають можливість відвідувати літні табори у липні та серпні. Табори для учнів ліцею – безоплатні.Збоку вгорі помічаю камеру: у класах – відеоспостереження.– Батьки можуть спостерігати за тим, як відбуваються заняття. Ми навчаємо добре, тож немає чого соромитись. Приватні школи для Луцька – явище нове й існує певна недовіра, тож така функція дозволяє батькам переконатися у якості навчання, – пояснює Назар Михалюк.За кожним класом у ліцеї закріплені куратор та асистент. Асистент допомагає куратору на уроках, організовує дозвілля діткам, стежить за ними на прогулянці і контролює процес харчування.У школі і з вчителями, і з директором спілкуються на ім’я. По батькові, каже пан Назар, – рудимент, родом з СРСР.– Також у нашій школі не лякають директором. У мене з дітьми – довірливі і щирі стосунки. З першого класу вони приходять до мене в кабінет з пропозиціями, побажаннями і переживаннями, – продовжує керівник закладу.Важливу місію у ліцеї «Республіка» виконує психолог. Він щомісяця відстежує загальний стан кожного учня і нерідко працює з їхніми батьками. Ходити до психолога, запевняє Назар Михалюк, дітей не заставляють, вони самі шикуються у чергу.Важливо й те, що у школі, аби діти не порівнювали одне одного, не оголошують оцінок на загал. Для цього є електронний щоденник з коментарями вчителів, домашнім завданням, новинами та подіями. Тут мотивують дітей дещо інакше – через шкільну валюту – кепс.– Щоб отримати кепс, слід зробити певну дію. Якщо сортуєш сміття – отримуєш екокепс, якщо впродовж тижня добре вчишся – кепс за навчання. Згодом за ці кепси учні можуть собі щось придбати. У такий спосіб ми формуємо поняття про фінансово-трудові відносини, – розповідає Назар Михалюк.Територія ліцею – закрита, тож ніхто чужий не зайде. Тут є спортивний майданчик (облаштовані тренажери та штучне поле) та мінісквер.– Коли надворі тепло, можемо проводити уроки тут. Дітям дуже подобається гуляти у скверику на перерві. І щонайголовніше – у них не виникає бажання вийти за межі території, – додає директор.До слова, найближчим часом у школі планують створити хіміко-біологічну лабораторію.Гордість ліцею «Республіка» – величезний спортзал, поділений на дві частини. У великій залі – фізкультура та спортивні гуртки, у малій – уроки хореографії і театру. Нині тут триває реконструкція, та вже влітку її завершать.Зауважимо, що в спортзалі є окремі роздягальні та санвузли.– У нас своя твердопаливна котельня. Зручно, бо ми гріємось стільки, скільки вважаємо за потрібне. Регулюємо температуру відповідно до усіх встановлених норм, зокрема і в спортивній залі. Під час відключень електроенергії було складно налагодити роботу, але нині, маючи два генератори, нас цим не злякати.Не псують навчальний процес у ліцеї «Республіка» і повітряні тривоги – уроки продовжують в укритті. Якщо ж тривога триває довго – скасовують гуртки, аби до кінця робочого дня – 18:30 – діти освоїли заплановане.В Україні, каже Назар Михалюк, активно обговорюють питання освітнього розриву. Мовляв, діти класи завершують, а необхідних знань – мало. Тому у ліцеї цей розрив мінімізують, завдяки тривалому дню і навчанню у червні.Оскільки навчальний день у школі триває довго, у школі – триразове харчування. Ба більше, діти разом з батьками самостійно обирають страви.«У нас працює кейтеринг. Ліцей уклав договір із підприємством, яке готує й тричі на день доставляє страви. Батьки вибирають і замовляють їжу у нашому застосунку. Ще одна перевага – можливість замовити веганські та безлактозні страви», – розповідає директор.Спершу на майбутніх першокласників та першокласниць чекає індивідуальна екскурсія школою. Під час неї детально покажуть кабінети, розкажуть про систему навчання тощо.Наступний крок – співбесіда з директором школи. Це, каже Назар Михалюк, важливий етап, аби зрозуміти, чи батьки поділяють цінності ліцею.Більше про ліцей та вартість навчання – нам. Луцьк, пров. Комунальний, 5,телефон: 050 585 8088