У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО

У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО
У Рівному всі екстрені служби працюють на місці ворожого удару: 20 осіб поранено, двоє з яких у тяжкому стані.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Поліцейські вкотре нагадують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, рф завдала цинічного удару реактивним безпілотником по навчальному закладу в обласному центрі.
Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.

Наразі відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації.

Рятувальники ліквідували займання. Поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону місця події.

Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків.
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО

Психологи поліції надають підтримку громадянам.

Слідчі СБУ в Рівненській області та поліції Рівненщини документують воєнний злочин.
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО

За цим фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО
У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО


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Теги: Рівненщина, атака
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