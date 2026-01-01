У Рівному вже 20 поранених: у поліції показали наслідки російського прильоту. ФОТО





Про це



Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Поліцейські вкотре нагадують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою.



Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, рф завдала цинічного удару реактивним безпілотником по навчальному закладу в обласному центрі.

Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.



Наразі відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації.



Рятувальники ліквідували займання. Поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону місця події.



Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків.



Психологи поліції надають підтримку громадянам.



Слідчі СБУ в Рівненській області та поліції Рівненщини документують воєнний злочин.



За цим фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному всі екстрені служби працюють на місці ворожого удару: 20 осіб поранено, двоє з яких у тяжкому стані.Про це повідомили у поліції Рівненщини.Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Поліцейські вкотре нагадують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою.Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня,в обласному центрі.Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.Наразі відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації.Рятувальники ліквідували займання. Поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону місця події.Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків.Психологи поліції надають підтримку громадянам.Слідчі СБУ в Рівненській області та поліції Рівненщини документують воєнний злочин.За цим фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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