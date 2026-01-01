У центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу





Про це Олександр Коваль.



"Маємо приліт у центрі міста, у корпус навчального закладу. Всі служби на місті, працюємо, багато ушкоджень, є поранені", - йдеться в повідомленні.







Міський голова Олександр Третяк уточнив, що у центрі Рівного зафіксували влучання в корпус університету.



Нагадаємо, що Луцьк зранку також опинився під атакою реактивного «шахеда».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному 13 жовтня реактивний дрон влучив в навчальний заклад у центрі міста. Є постраждалі, будівля зазнала значних пошкоджень.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Маємо приліт у центрі міста, у корпус навчального закладу. Всі служби на місті, працюємо, багато ушкоджень, є поранені", - йдеться в повідомленні.Міський головауточнив, що у центрі Рівного зафіксували влучання в корпус університету.Нагадаємо, що

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