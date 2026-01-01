У центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу

У центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу
У Рівному 13 жовтня реактивний дрон влучив в навчальний заклад у центрі міста. Є постраждалі, будівля зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Маємо приліт у центрі міста, у корпус навчального закладу. Всі служби на місті, працюємо, багато ушкоджень, є поранені", - йдеться в повідомленні.



Міський голова Олександр Третяк уточнив, що у центрі Рівного зафіксували влучання в корпус університету.

Нагадаємо, що Луцьк зранку також опинився під атакою реактивного «шахеда».

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Теги: Рівненщина, атака
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