Луцьк зранку опинився під атакою реактивного «шахеда»

Луцьк зранку опинився під атакою реактивного «шахеда»
У вівторок, 13 жовтня, Росія вранці атакувала Луцьк реактивним "шахедом".

Про небезпеку повідомляли моніторингові канали, а також Повітряні сили Збройних сил України. Інформацію про атаку також підтвердив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

"Реактивний БпЛА - на Рівненщині. Взяв курс на Луцьк, швидкість - 450 км/год. Пройшов Млинів. Зниження на удар курсом на Підгайці. Перебувайте у безпечних місцях! У Луцьку працює ППО", - повідомлялося про наближення реактивного дрона до міста.

Близько 8.38 у місті було чутно вибухи. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили О 8.31, відбій - о 8.42. Станом на цей момент офіційної інформації ще немає. Деталі уточнюються.

У Повітряних силах зазначили, що у ніч на 13 жовтня Росія атакувала 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них - реактивні).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

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Теги: Луцьк, атака, дрон
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