Тридцять «гераней» збили над Волинню та ще чотирма західними областями

Тридцять «гераней» збили над Волинню та ще чотирма західними областями
Вдень 12 жовтня та вночі 13 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 30 реактивних БпЛА типу «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що Луцьк зранку 13 жовтня опинився під атакою реактивного «шахеда».

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Теги: Росія, війна
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