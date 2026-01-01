Тридцять «гераней» збили над Волинню та ще чотирма західними областями
Сьогодні, 10:10
Вдень 12 жовтня та вночі 13 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 30 реактивних БпЛА типу «Герань-4».
Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що Луцьк зранку 13 жовтня опинився під атакою реактивного «шахеда».
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 30 реактивних БпЛА типу «Герань-4».
Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що Луцьк зранку 13 жовтня опинився під атакою реактивного «шахеда».
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