Тридцять «гераней» збили над Волинню та ще чотирма західними областями





Про це



Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 30 реактивних БпЛА типу «Герань-4».



Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що Луцьк зранку 13 жовтня опинився під атакою реактивного «шахеда».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 12 жовтня та вночі 13 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 30 реактивних БпЛА типу «Герань-4».Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.Нагадаємо, що

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