На Волині лисиця напала на курей на подвір'ї: у неї виявили сказ
Сьогодні, 11:18
На Волині у селі Селиськи Устилузької громади Володимирського району з 12 жовтня на 60 днів оголосили карантин. Там зафіксували випадки сказу у лисиці.
Про це Суспільному 13 жовтня розповів перший заступник управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк.
З його слів, у зв'язку з похолоданням та осінню, дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі.
«Так було і в цьому випадку: дика лисиця прибігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. Як з'ясувалось у лисиці був сказ. Це підтвердилось під час лабораторних досліджень», — сказав Сергій Куртяк.
Домашніх тварин вакцинуватимуть проти сказу.
«Кількість випадків сказу стала частішою, бо під час дії воєнного стану полювання заборонене і збільшилась кількість диких тварин», — каже Сергій Куртяк.
З його слів, від початку 2026 року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Це 46 випадок.
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Про це Суспільному 13 жовтня розповів перший заступник управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк.
З його слів, у зв'язку з похолоданням та осінню, дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі.
«Так було і в цьому випадку: дика лисиця прибігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. Як з'ясувалось у лисиці був сказ. Це підтвердилось під час лабораторних досліджень», — сказав Сергій Куртяк.
Домашніх тварин вакцинуватимуть проти сказу.
«Кількість випадків сказу стала частішою, бо під час дії воєнного стану полювання заборонене і збільшилась кількість диких тварин», — каже Сергій Куртяк.
З його слів, від початку 2026 року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Це 46 випадок.
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