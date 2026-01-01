На Волині лисиця напала на курей на подвір'ї: у неї виявили сказ

На Волині лисиця напала на курей на подвір'ї: у неї виявили сказ
На Волині у селі Селиськи Устилузької громади Володимирського району з 12 жовтня на 60 днів оголосили карантин. Там зафіксували випадки сказу у лисиці.

Про це Суспільному 13 жовтня розповів перший заступник управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк.

З його слів, у зв'язку з похолоданням та осінню, дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі.

«Так було і в цьому випадку: дика лисиця прибігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. Як з'ясувалось у лисиці був сказ. Це підтвердилось під час лабораторних досліджень», — сказав Сергій Куртяк.

Домашніх тварин вакцинуватимуть проти сказу.

«Кількість випадків сказу стала частішою, бо під час дії воєнного стану полювання заборонене і збільшилась кількість диких тварин», — каже Сергій Куртяк.

З його слів, від початку 2026 року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Це 46 випадок.

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Теги: Волинь, лисиця, сказ
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