На Волині зникла безвісти 46-річна жінка
Сьогодні, 12:25
На Волині поліція розшукує Світлану Іванівну Борій, 1980 року народження, жительку села Бубнів, яка зникла 4 жовтня у Володимирі.
Востаннє її бачили в районі вулиці Ковельської. Відтоді жінка не виходить на зв’язок із рідними.
Прикмети: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, чорне волосся.
Одяг: світла сорочка в клітинку, сині спортивні штани, білі кросівки.
"Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте: 063 466 10 66, 050 207 72 00 або 102", - зазначають у поліції.
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Востаннє її бачили в районі вулиці Ковельської. Відтоді жінка не виходить на зв’язок із рідними.
Прикмети: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, чорне волосся.
Одяг: світла сорочка в клітинку, сині спортивні штани, білі кросівки.
"Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте: 063 466 10 66, 050 207 72 00 або 102", - зазначають у поліції.
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