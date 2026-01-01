Російський удар по університету у Рівному: поранені 14 людей





Про це Олександр Коваль.



"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості.



У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.



Пожежу локалізовано.



На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атаки Росії на навчальний заклад у Рівному поранені 14 людей.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості.У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.Пожежу локалізовано.На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня,

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