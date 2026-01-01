Російський удар по університету у Рівному: поранені 14 людей

Російський удар по університету у Рівному: поранені 14 людей
Внаслідок атаки Росії на навчальний заклад у Рівному поранені 14 людей.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості.

У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.

Пожежу локалізовано.

На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу.

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Теги: Рівне, удар
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