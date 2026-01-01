Російський удар по університету у Рівному: поранені 14 людей
Сьогодні, 11:57
Внаслідок атаки Росії на навчальний заклад у Рівному поранені 14 людей.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості.
У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.
Пожежу локалізовано.
На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості.
У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.
Пожежу локалізовано.
На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного реактивний дрон вдарив по навчальному закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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