Життя на стипендію: на що студенти в Луцьку витрачають гроші та як живуть без виплат
Сьогодні, 13:12
У вересні вдвічі збільшили академічні стипендії студентам. Виплати за успішне навчання з двох тисяч гривень зросли до чотирьох. У Волинському національному університеті (ВНУ) імені Лесі Українки академічну стипендію отримують 1878 студентів.
Про це Суспільному розповів проректор з науково-педагогічної роботи навчального закладу Володимир Захожий.
На що студенти витрачають стипендію
Серед ряду студентів, що отримують академічну стипендію — четвертокурсниця Ольга Гаврилюк. Дівчина навчається на факультеті історії, політології та національної безпеки. Каже: на себе витрачає небагато. На харчування, транспорт, власні потреби йде від 500 до 1000 гривень на місяць.
«Ще не зовсім витратила, але вперше сходили на кінопоказ «Довженка» і це було неймовірно. Невеличку перемогу, що нам справді її підвищили, ми відчули саме в кінозалі. У цілому, суми, яку зараз нам дають, вистачає», — каже Ольга Гаврилюк.
Юлія Нецько отримує виплати з першого курсу завдяки високим результатам Національного мультипредметного тесту (НМТ). Зараз вона другокурсниця.
«Я проживаю із батьками, вони мене забезпечують і стипендію розглядаю як додатковий фінансовий дохід. Дуже люблю читати, можу купити більше книжок. Зараз книжки дорогі й треба підтримувати видавництва», — розповідає Юлія Нецько.
Хто отримує соціальну стипендію
Окрім академічних стипендій є ще соціальні, які отримують студенти пільгових категорій. Їм виплачують 1180 гривень. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, — 5100 гривень. Студентів пільгових категорій у ВНУ понад 700 людей.
Катерина Солових отримує соціальну стипендію, бо її мама — військова. Додає: загалом стипендією задоволена. Зазвичай витрачає її на продукти. Навчання поєднує з роботою. Дівчина хоче бути незалежною від батьків.
«Стараюся не просити в мами кошти. Їй теж зараз складно, бо будує будинок. То через те й пішла на роботу. Мама платить і за продукти на всю сім'ю, за квартиру, за комуналку і з мене тільки жити та вчитися просить. Копієчка лишньою не буде», — каже студентка.
Іменні стипендії
Також є іменні стипендії, які входять до категорії академічних. Стипендія президента України складає 10 000 гривень, стипендія Кабінету міністрів — 8 000 гривень, стипендія Верховної Ради імені Івана Огієнка — 8 800 гривень.
«Така підтримка однозначно є позитивною. Можна придбати більшу кількість навчальної літератури чи заплатити за житло. Студенти, маючи свої кошти, вже відчувають себе повноцінними, дорослими людьми», — додає Володимир Захожий.
Як живуть студенти без стипендії
Андрій Корінчук живе у гуртожитку, виплат не отримує. Каже, з іншими студентами готують та харчуються разом.
«Я не отримую стипендію. Мені допомагають. Економити на собі не можна, але частіше (купують) хто що любить: картошку пожарити, зварити, хто яєчню, макарони. А там буває, що і варимо борщик, супчик» — додає Андрій Корінчук.
У холодильнику в жителів гуртожитку — консервації, тушкованка, заправка, помідори, хліб.
Cтаніслава Лицюк — третьокурсниця технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету. Каже: стипендію не отримує, бо на її спеціальності немає бюджетних місць.
Батьки їй оплачують навчання, і фінансово допомагають, якщо не вистачає на певні потреби. Утім дівчина намагається сама заробити на проживання.
«Оскільки в мене творча професія, дуже багато іде коштів на матеріали, купляти додаткове програмне забезпечення. Тому, думаю, що стипендія була б дуже доречна», — зауважує Cтаніслава Лицюк.
Сергій Приведенець живе у гуртожитку №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки.
«Хлопці прийдуть, то як ми всі разом сідаємо, то в нас вже велика каструля. Варимо макарони зі шкварками, мама тушонки передала. Стараюся в більшості купувати, щоб так само і хлопців вже не об'їдати», — розповідає Сергій Приведенець.
З іншими студентами ділять витрати разом на поповнення вай-фаю, або ж іноді разом докуповують щось з продукції.
«Орієнтовно близько 10 тисяч гривень, вистачає, в принципі, з головою. Можна жити й навіть деколи дівчат на каву зводити», — додає хлопець.
У Волинському національному університеті також навчаються 134 аспіранти різних спеціальностей. Академічна стипендія для них становить 8 713 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів проректор з науково-педагогічної роботи навчального закладу Володимир Захожий.
На що студенти витрачають стипендію
Серед ряду студентів, що отримують академічну стипендію — четвертокурсниця Ольга Гаврилюк. Дівчина навчається на факультеті історії, політології та національної безпеки. Каже: на себе витрачає небагато. На харчування, транспорт, власні потреби йде від 500 до 1000 гривень на місяць.
«Ще не зовсім витратила, але вперше сходили на кінопоказ «Довженка» і це було неймовірно. Невеличку перемогу, що нам справді її підвищили, ми відчули саме в кінозалі. У цілому, суми, яку зараз нам дають, вистачає», — каже Ольга Гаврилюк.
Юлія Нецько отримує виплати з першого курсу завдяки високим результатам Національного мультипредметного тесту (НМТ). Зараз вона другокурсниця.
«Я проживаю із батьками, вони мене забезпечують і стипендію розглядаю як додатковий фінансовий дохід. Дуже люблю читати, можу купити більше книжок. Зараз книжки дорогі й треба підтримувати видавництва», — розповідає Юлія Нецько.
Хто отримує соціальну стипендію
Окрім академічних стипендій є ще соціальні, які отримують студенти пільгових категорій. Їм виплачують 1180 гривень. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, — 5100 гривень. Студентів пільгових категорій у ВНУ понад 700 людей.
Катерина Солових отримує соціальну стипендію, бо її мама — військова. Додає: загалом стипендією задоволена. Зазвичай витрачає її на продукти. Навчання поєднує з роботою. Дівчина хоче бути незалежною від батьків.
«Стараюся не просити в мами кошти. Їй теж зараз складно, бо будує будинок. То через те й пішла на роботу. Мама платить і за продукти на всю сім'ю, за квартиру, за комуналку і з мене тільки жити та вчитися просить. Копієчка лишньою не буде», — каже студентка.
Іменні стипендії
Також є іменні стипендії, які входять до категорії академічних. Стипендія президента України складає 10 000 гривень, стипендія Кабінету міністрів — 8 000 гривень, стипендія Верховної Ради імені Івана Огієнка — 8 800 гривень.
«Така підтримка однозначно є позитивною. Можна придбати більшу кількість навчальної літератури чи заплатити за житло. Студенти, маючи свої кошти, вже відчувають себе повноцінними, дорослими людьми», — додає Володимир Захожий.
Як живуть студенти без стипендії
Андрій Корінчук живе у гуртожитку, виплат не отримує. Каже, з іншими студентами готують та харчуються разом.
«Я не отримую стипендію. Мені допомагають. Економити на собі не можна, але частіше (купують) хто що любить: картошку пожарити, зварити, хто яєчню, макарони. А там буває, що і варимо борщик, супчик» — додає Андрій Корінчук.
У холодильнику в жителів гуртожитку — консервації, тушкованка, заправка, помідори, хліб.
Cтаніслава Лицюк — третьокурсниця технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету. Каже: стипендію не отримує, бо на її спеціальності немає бюджетних місць.
Батьки їй оплачують навчання, і фінансово допомагають, якщо не вистачає на певні потреби. Утім дівчина намагається сама заробити на проживання.
«Оскільки в мене творча професія, дуже багато іде коштів на матеріали, купляти додаткове програмне забезпечення. Тому, думаю, що стипендія була б дуже доречна», — зауважує Cтаніслава Лицюк.
Сергій Приведенець живе у гуртожитку №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки.
«Хлопці прийдуть, то як ми всі разом сідаємо, то в нас вже велика каструля. Варимо макарони зі шкварками, мама тушонки передала. Стараюся в більшості купувати, щоб так само і хлопців вже не об'їдати», — розповідає Сергій Приведенець.
З іншими студентами ділять витрати разом на поповнення вай-фаю, або ж іноді разом докуповують щось з продукції.
«Орієнтовно близько 10 тисяч гривень, вистачає, в принципі, з головою. Можна жити й навіть деколи дівчат на каву зводити», — додає хлопець.
У Волинському національному університеті також навчаються 134 аспіранти різних спеціальностей. Академічна стипендія для них становить 8 713 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Життя на стипендію: на що студенти в Луцьку витрачають гроші та як живуть без виплат
Сьогодні, 13:12
На Волині зникла безвісти 46-річна жінка
Сьогодні, 12:25
Російський удар по університету у Рівному: поранені 14 людей
Сьогодні, 11:57
На Волині лисиця напала на курей на подвір'ї: у неї виявили сказ
Сьогодні, 11:18