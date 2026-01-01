Завтра у селі біля Луцька тимчасово не буде води на кількох вулицях
Сьогодні, 14:17
У середу, 14 жовтня, у селі Струмівка тимчасово припинять водопостачання через ремонтні роботи на водопровідній мережі.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Як повідомляє КП «Луцькводоканал», води не буде з 9:00 до 18:00 на вулицях Подільській, Світлій, Сковороди, Сімейній, Тихій, Парковій та прилеглих до них вулицях.
Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Як повідомляє КП «Луцькводоканал», води не буде з 9:00 до 18:00 на вулицях Подільській, Світлій, Сковороди, Сімейній, Тихій, Парковій та прилеглих до них вулицях.
Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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